上緯與西門子歌美颯簽MOU 海能風電採用其風機

上緯投控 (3708-TW) 旗下上緯新能源宣布，繼先前的海洋風電第一階段與第二階段後，再與西門子歌美颯合作，簽署海能風電風機合作備忘錄，屆時海能風電 378MW(百萬瓦) 的建置，將全數採用西門子歌美颯風機。

上緯投控近期在旗下風電計畫環評陸續通過後，積極啟動相關佈局，上周也與永冠 - KY(1589-TW) 與先進複材簽署 MOU，加上離岸風電遴選將於 4 月登場，風力發電題材帶動買盤搶進，近期股價走勢凌厲，本周已拉出 3 根長紅日 K 棒，今 (28) 日盤中股價大漲逾 6%，再創 2016 年 10 月來新高。

上緯投控旗下開發的離岸風場包括海洋風電、海能風電與海鼎風電，其於竹南架設的海洋風電第一階段已正式商轉，總裝置容量 8MW，規劃第二期將再安裝 30 座風機，總發電容量將為 128MW，均採用西門子歌美颯風機，預計於 2019 年完工，目標是在 2019 年底開始商轉。

而海能風電位於苗栗竹南外海，與海洋風電相鄰，總發電容量為 378MW，將於 2020 年建置完成；而上緯與麥格理資本及 EnBW 合作的海鼎風電則包含 3 座風場，總裝置容量達 1.9 至 2.0GW(十億瓦)，預計於 2021 至 2025 年陸續完工。

上緯董事長蔡朝陽表示，海能風電緊鄰海洋風電風場，上緯已掌握關鍵的地質條件、風、浪、流資料，讓前期技術開發大幅縮短 3 年，加上目前已完整掌握整體開發技術，有信心在 2020 年完成海能風電 378MW 的建置，達成政府 2020 年 520 MW 的目標。