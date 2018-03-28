台灣主要報紙重要財經新聞 2018年3月28日

台積電繼以 7 奈米獨攬蘋果下世代處理器代工訂單後，被視為最賺錢的 28 奈米製程，也獨家拿下日本微控制器（MCU）龍頭瑞薩（Renesas）最先進的車用微控制器大單，為業績加分。

證交所昨（27）日核准日月光投控掛牌上市案。日月光及矽品共同以股份轉換方式，新設日月光投資控股股份有限公司（日月光投控），並將於 4 月 30 日在台灣證交所掛牌上市，股票代號為 3711，日月光及矽品將成為日月光投控旗下 100％持股子公司並且獨立營運。

金管會推出 3 大金融業改革，包括金金分離、設自然人董事，及從嚴管理金融業徵求委託書，但卻衝擊財部公股股權管理，外界更抨擊是要讓「財團吃掉公股」，金管會主委顧立雄昨晚宣布，委託書有限徵求 3% 的「同一關係人」排除公股，替 2020 年彰銀改選戰解套。



聯合報

住宅千度用戶 年增千元電費

2 月景氣轉好 改亮綠燈

英相梅伊一席話 讓歐盟團結抗俄

經濟日報

台積旺 獨吞瑞薩訂單

外匯 ETF 增益避險利器

251 億 鴻海收購美網通品牌

蘋果日報

防財團染指公銀 金管會出招

港股新「超購王」 完勝台珍奶股

虎航去年虧轉盈 狂賺逾 5 億

中國時報

賴清德神邏輯 陸美貿易戰 台灣利多

鋼鐵輸美 3 成恐被課高關稅

央行：國銀海外曝險 美增陸減

工商時報

4 月 30 日 日月光投控掛牌 代碼 3711

貿易戰降溫 台股跳空強漲

科學園區大三元 復甦有影

自由時報

美商務部官員密會張忠謀

寶佳繞道插旗金控 顧立雄出言告誡

全國國土計畫草案 推 6 變革 4 功能分區