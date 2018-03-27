〈智慧城市開展〉談美中貿易戰 童子賢：真正的威脅來自不知不覺

關於美中貿易戰可能對台廠造成的威脅，台北市電腦公會理事長童子賢今 (27) 日表示，台廠已習慣接受挑戰與變化，且真正的威脅並非緊急事件，而是來自緩慢、不知不覺演變的威脅，且「無敵國外患者，國恆亡」；至於和碩 (4938-TW) 是否曾沙盤推演因應，他則說，和碩在美國本地有 1 條維修線，欲因應短期需求而擴張至數千人不成問題。

談及在中國設廠的台廠供應鏈是否面臨貿易戰威脅，童子賢認為，台廠已習慣接受挑戰與變化，山寨手機也曾對部分零組件與品牌商造成威脅，但亂世出英雄，最後消費者依然選擇售價約 800 至 1000 美元的智慧型手機，品牌手機仍站穩市場地位。

童子賢指出，貿易戰消息一傳出，市場急於探討當前的事件，但真正的威脅並非緊急事件，而是來自緩慢、不知不覺演變的威脅，就如同手機的照相功能在不知不覺中，取代了相機功能。

近來許多中國零組件廠商崛起，童子賢表示，10 年前手機供應鏈並沒有中國廠商，但這次卻直接切入玻璃供應鏈，而重要的零組件還有 20、30 種，未來 20 年是否會出現更多來自中國廠商的威脅，他則以自由競爭回應，並引言孟子云：「無敵國外患者，國恆亡」。

對於和碩是否有沙盤推演以因應可能的威脅，童子賢則說，目前不會擔心太多，但和碩在北美貿易協定與歐盟地區都有據點，美國本地有 1 條維修線，可更改為產線以因應 3 個月、半年乃至 1 年的短期需求，以和碩籌備廠區的經驗，可擴張至數千人不成問題。