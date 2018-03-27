宏達電拓展香港VR生態系版圖 香港電訊獨賣HTC VIVE Pro

宏達電 (2498) 積極拓展香港 VR 生態系版圖，除參加第六屆巴塞爾藝術展香港展會，透過 VR 裝置設備 VIVE Pro 與 VIVE Focus，首度展出國際知名藝術家 Marina Abramovic 與 Anish Kapoor 的最新 VR 藝術作品外，今 (27) 日也宣布與香港電訊旗下 HKT Smart Living 成為 HTC VIVE Pro 香港獨家零售商。VIVE 全新升級版頭戴式顯示器 VIVE Pro，除可於 Vive.com 線上預購外，也將由香港電訊各門市及沙田 Smart Living Store 獨家販售，即日起開始預購。香港電訊個人客戶業務董事總經理吳永豪表示，HKT Smart Living 十分高興成為 VIVE Pro 獨家零售商，為香港市民帶來全面進化的 VR 新體驗。香港電訊會繼續努力引入更多新潮的電子產品，為客戶提升生活質素及樂趣。



HTC 北亞區總經理鮑永哲表示，廣大用戶都期待享受更完美的 VR 體驗，而 VIVE Pro 正可滿足相關的渴望和需求。HTC 會繼續與 HKT Smart Living 及其他夥伴為香港用戶帶來更多更新更好的產品。



此外，宏達電 Vive Arts 負責人張忠為表示，想要和宏達電 Vive 合作全球藝術機構很踴躍，相信可透過和 Vive 合作，可以讓年輕人都走進博物館。



張忠為表示，透過 VR/AR 來體驗藝術，是一種很大突破，以前只會出現在博物館的藝術展品，現在可以透過 App 商店「Viveport」取得，今年可以看到很多 Vive 和全球藝術界的合作。



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