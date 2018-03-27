和泰車獲利、配息歷年次高 殖利率4%

車市龍頭和泰車 (2207-TW) 今 (27) 日公布去 (2017) 年財報，稅後純益 101.16 億元，較前一年度小幅衰退 5.8%，仍是歷年次高，每股純益(EPS)18.52 元，和泰車董事會也通過去年盈餘分配案，擬配發每股現金股利 12 元，配息率約 65%，是歷年次高，以今日收盤價 300 元計算，現金殖利率 4%。

其中，和泰車第 4 季稅後純益 23.67 億元，年減 7.3%，EPS 4.29 元。

從和泰車全年財報來看，在和泰產險加入營運後，保費收入全年達 31.92 億元，使全年收入 1812.54 億元，年增 2.4%，不過，營業費用率達 7.36%，較前一年度增加 1.01 個百分點，使稅前淨利 142.84 億元，年減 1.8%。

儘管和泰車去年獲利略為衰退，不過擬每股配息 12 元，與過去兩年的水準相當，僅次於 2013 年的最高配息 12.6 元。

展望後市，和泰車總經理蘇純興期許本業的表現持續成長，今年 TOYOTA 和 LEXUS 兩品牌小型車總掛牌數目標 13.1 萬台，成長 2.3%，以 LEXUS 做為成長主力，其中，TOYOTA 銷售 11.5 萬台、LEXUS 為 1.6 萬台，合計市占率向上挑戰 30%。