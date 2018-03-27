華豐認列資產減損8億元 去年轉虧 EPS -2.94元

華豐橡膠 (2109-TW) 今 (27) 日宣布，去年財報認列華豐中國廠設備資產減損人民幣 5362.3 萬元，華豐蘇州廠減損人民幣 1.27 億元，依權益法認列資產減損金額新台幣 8.09 億元，侵蝕去年每股稅後純益 2.44 元，本業也受匯率與原物料價格影響，獲利表現不佳，終結連 4 年獲利，去年全年稅後虧損 10.7 億元，每股稅後虧損 2.94 元。

華豐董事長特助陳立儂表示，2014 年以來，受到美國針對中國輪胎產業啟動雙反調查影響，使中國轎車胎出口管道受限，毛利表現不佳，加上環保法規與匯率成本等種種因素，使蘇州廠與中國廠營運疲弱不振，因此董事會決議認列中國廠設備資產減損人民幣 5362.3 萬元、蘇州廠減損人民幣 1.27 億元。

陳立儂指出，該資產減損依權益法認列後，認列損失為新台幣 8.09 億元，侵蝕去年每股稅後純益 2.44 元，使去年虧損幅度擴大，稅後虧損 10.7 億元，每股稅後虧損 2.94 元。

不過，若排除資產減損認列因素，華豐去年本業營運表現也不如預期，每股稅後虧損 0.5 元，陳立儂表示，去年受到匯率因素與原物料價格影響，毛利率年減約 1 成，台灣與泰國廠獲利表現不如 2016 年，而向來獲利穩健的泰國廠，去年每股純益也較 2016 年砍半。

華豐目前生產基地包括彰化、中國蘇州與泰國等，彰化花壇廠為煉膠廠，今年規劃試產輕卡車胎與運動休旅車胎產線，主力輪胎尺寸為 18 至 22 吋；蘇州廠生產轎車胎，主力尺寸為 13 至 17 吋；中國常熟廠去年初動遷完成，主力生產自行車胎、機車胎及內胎等；至於華豐持股 50.42% 的泰國一廠，目前自行車與機車胎日產能各約 1 萬條，規劃興建泰國二廠與三廠。