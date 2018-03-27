業績指引不給力？貴州茅台營收增速料持續超出公司預測

全球市值最高的釀酒企業貴州茅台遇到了一個預測問題：雖然其同名白酒勁道十足，但其業績指引卻不那麼給力。

根據彭博匯總的分析師預估，這家中國釀酒企業周二公佈的營收增速或將連續第二年較自身預測高出兩倍以上。而鑒於茅台的預測明顯低於分析師預估，這種局面可能會在 2018 年重演。

元大證券分析師劉珮昀表示，一家公司的預測與最終數字差異如此之大，這很不尋常；聽說有些分析師曾問過該公司為什麼業績指引這麼離譜，但是沒有得到滿意的答案。

隨著中國中產階層追求更富裕的生活方式，傳統上作為中國精英階層飲酒首選的茅台酒受到了他們的廣泛歡迎，貴州茅台也受益匪淺。該公司去年超越帝亞吉歐成為全球市值最高的造酒企業，五年來首次提高了其同名白酒的價格，並正在尋求通過擴大核心白酒以外的業務來實現成長。

根據彭博匯總的 21 位分析師的預估，貴州茅台 2017 年營收將躍升 53% 至 595 億元人民幣（94 億美元）， 將遠高於公司去年 4 月預測的 15% 的增幅。淨利潤可能激增 55% 至 258 億元人民幣。貴州茅台股價今日一度上漲 1.7%，截至上海股市中午休市，該股漲幅收窄至 0.2%。

去年 11 月，貴州茅台因其巨大的市值而遭到批評。但這並不是其業績預測保守的原因 -- 這種趨勢早就存在了。根據彭博匯總的數據，2007 年，貴州茅台預測其營收會成長 15%，而實際增速達到 53%；2009 年，該公司的實際增速達到預測值的兩倍。

該公司沒有回應置評請求。

實際業績遠超公司預測的模式還會重演。去年 12 月，貴州茅台稱其 2018 年營業收入將成長 10%。但由於其最暢銷白酒的價格自 1 月 1 日起上調 18%，分析師估計其今年的收入將成長 27% 左右。

元大的劉珮昀說，公司的預測目前基本上沒用。

（本文為谷歌翻譯，經彭博新聞編輯審校。）

新聞來源：彭博資訊