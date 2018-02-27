巴菲特致股東信對A股啟示：價值投資並不只是貴州茅台

2018 年「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 致股東的信，延續了其風趣幽默而又犀利直率的語言風格。不過，這封信更像是對 A 股投資者的一番告誡和啟示。

一，股票回購應成為 A 股鼓勵價值投資的一部分。

自 2012 年啟動資本回報計畫以來，蘋果每年的資本回報都傾向於股票回購。 (圖：AFP)

巴菲特說他非常喜歡股票回購的公司，他說相信在大多數情況下，公司回購的股票被低估了。當一個公司的經營規模不斷擴大，但流通股數量不斷下降，股東將會非常受益。

他認為，回購股票的價格很重要，對於持續股東，回購只有在股被以低於內在價格的價格購買時才有意義。當遵遁此一規則時，剩下的股票將獲得內在價值的即時增長。

自 2012 年啟動資本回報計畫以來，蘋果 (AAPL-US) 每年的資本回報都傾向於股票回購。在此期間返還給股東的 2340 億美元中，有大約 610 億美元用於分派股息，其餘用於購買股票。換句話說，約有 74% 的蘋果資本回報資金已經轉向股票回購。

這些回購計畫給蘋果股票的每股收益帶來了顯著提振。自從蘋果宣佈資本回報計畫後，蘋果以 12 個月為期的淨利潤增長了 25%，而每股收益增長了 57%。蘋果很可能將在 2023 年以前把大部分現金都用來回購股票，並有可能提高股息收益率。

《每日經濟新聞》報導，春節之前，A 股也有 5 家公司宣佈回購股份。但同成熟市場相比，A 股回購股票的公司太少了，還沒有形成回購股票的傳統。即使回購股份的公司，往往也是迫於股權質押危機才臨時出台救急措施。

其實，同現金分紅一樣，回購是維護股東利益、提振股價的最有效方式。今後，在政策引導上，監管層可以考慮是否也同高分紅一樣，鼓勵更多公司進行股票回購。

其二，A 股價值投資不能單純「以大為美」，不能將新經濟公司排除在外。

投資人瘋狂追捧，貴州茅台股價屢創新高。 (圖取材自網路)

蘋果成為波克夏第 2 大持倉個股。巴菲特的信中列出了其 15 家持有的普通股投資，截至去年底，美國運通 (AXP-US)、蘋果、美國銀行 (BAC-US) 是波克夏持股的前 3 大倉位。

巴菲特近年來尤其是去年第 4 季大幅增持蘋果股票，讓很多股民搞不懂為什麼。難道巴菲特投資思路變化了？蘋果可是科技股，而一直信奉價值投資的巴菲特過去一直鍾愛的是純正消費股。估計 A 股那些一直視貴州茅台 (600519-CN) 才是正宗價值投資的基金經理也是一頭霧水。

在今年的信中，巴菲特並沒有單獨闡述買入並持有蘋果股票的邏輯。但此前他曾經在不止一次的場合中提到他看好蘋果未來的前景。巴菲特於 2016 年首次買入 10 億美元的蘋果股份。2017 年第 4 季，他所持蘋果的股份從 1.341 億股增加到了 1.653 億股，約合 290 億美元，相當於蘋果 3.25% 的股份。

巴菲特此前對蘋果產品的「黏性」，以及建立狂熱的粉絲群體表示讚賞，並認為類似 iPhone 的設備是「能成為人們生活中心的有價值產品」。

巴菲特的新世界觀讓人印象深刻：「世界完全變了，我覺得大家並沒有注意到新世界與舊世界的重大不同。」在巴菲特眼中，這個不同的新世界其實就是大型科技公司的崛起。

而在中國，科技獨角獸公司也風生水起，監管層正致力新經濟新業態公司的 IPO 包容性適應性改革，致力於把新的 BATJ(百度、阿里巴巴、騰訊和京東) 留在國內上市。機構投資者應看到這一變化的新世界，價值投資理念需要與時俱進，不可抱殘守缺，繼續「以大為美」、「左手茅台，右手格力」。

巴菲特的致股東信告訴國內的「價值投資者」一個道理 --「價值投資並不只是貴州茅台」。媒體輿論與監管導向應有所變化，宣導真正的具有持續成長性的價值投資，不能將新經濟排除在價值投資之外。

