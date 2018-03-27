新華社：滬深交易所頻發聲 一線監管加強成A股常態

新華社發文稱，年報集中發布時間將至，滬深交易所日前發聲，將加強上市公司信息披露監管，加強財報、研報、網絡輿情等關聯分析，趨嚴的一線監管已經成為A股常態。

上交所日前在其官方微信公衆号上發文稱，在科技監管方面，下一步將建立對大數據、人工智能技術發展和應用的跟蹤機制;將繼續加大軟硬件基礎設施投入，建設功能完備的智能監管平台。

上交所還指出，為了加強信息披露監管與交易監管的聯動，需進一步深化對公司財報、網絡輿情、券商研報等半結構化或非結構化監管數據的處理研究和關聯分析，提升一線監管的綜合判斷能力。

深交所則發布了修訂後的《上市公司信息披露直通車業務指引》，在堅持信息披露直通的總體方向的同時，緊盯“重點公司”和“重點問題”。聚焦重點高風險公司和市場重點問題，強化事前監管，推進監管前移。

A股即將進入上市公司年報集中披露期，滬深交易所此時各有側重地發聲要加強一線監管，一定程度上可以看出，未來交易所在市場監管方面，將發揮越來越重要的作用。

實際上，交易所一線監管在A股已經得到加強。特别是在實踐“以監管會員為中心”的交易行為監管模式後，上市公司被追問、被處罰的情況越來越多。

數據顯示，上交所2017年共實施紀律處分90件，同比增長近30%，采取監管措施4942次，共涉及5373個市場主體;深交所2017年共發出紀律處分決定書103份，處分上市公司47家次。

“刨根問底”式監管力度也加大不少。上交所過去一年多已經發出千餘份問詢函件，其中近半數與經營、財務、合規風險高，股價容易投機炒作的公司有關;深交所2017年共向上市公司及其相關方發出監管問詢函件3618份，發函數量較上年大幅增加。

交易所監管成效初顯。可以說，近年來，題材股炒作降溫、高送轉等概念影響有所下降、殼公司價格降低等市場現象的出現，和一線監管的加強不無關系。

據記者了解，今年上交所還將提高上市公司信息披露質量要求;繼續整治市場亂象;強化并購重組監管服務，擔起退市主體責任;抓控股股東、實際控制人行為規範關鍵點，督促上市公司持續規範經營;并用科技監管提高一線監管的精細化、專業化水平。

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