【華冠投顧】武傑電台:中美貿易戰暫緩,台股箱型震盪!

◆ 箱型震盪

中美貿易戰消退，台北股市上漲 + 61 點開出，在台積電的領軍下，指數震盪走高；收盤更在台積電大單推升下，最終收漲 + 146 點作收，收在 10986 點，成交量 1299 億。

受到『貿易戰』風波影響，台股又是一次『蕭灑走一回』。不過，看待三月台股的震盪，在連續幾次『消息面』的利空下；雖然指數依舊在 11000 點附近遊走，但是對台股的後勢卻有結構性的變化。首先在連續幾次的回測後，10700 點在黑手買盤的支撐下，已經是個信心的『鐵板區』。而在『券單』無法順利增加下，雖然高點還是有機會挑戰… 但是恐怕也是『曇花一現』。所以預計台股只能『箱型震盪』!!

年前在美股暴跌的影響下，台股也跟著重挫，年前武傑也跟大家說了並沒有看的那麼壞，認為長線多頭目前還是沒變，只是遇到了這波的急跌，市場上比較恐慌，隨時有機會報復性反彈，年後開始反彈，然後開始震盪持續走高，武傑看法依舊不變，持續看多；而近期台股受到中美貿易戰美國總統川普簽暑的 301 條款影響下，也是跌多於漲，但這禮拜中美貿易戰有稍做暫緩趨勢，今天台股開盤上漲 61 點，震盪走高，最終收漲 146 點，收在 10986 點，武傑依舊給大家信心，認為多頭還沒結束，近期常常受到國際因素的影響下跌，但武傑認為會個股表現，也可以藉此看出股票的本質，另外大盤即將來到壓力區，震盪難免都會，但投資朋友別擔心，盤勢最即時的狀況有加入武傑 LINE@家族的朋友武傑會適時在 LINE@家族給大家一些看法與提醒，最後武傑還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，但也要提醒大家個股走勢會分歧要有心理準備；選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低! 喜歡武傑分析的朋友都可以在 LINE@或武財神陳武傑 FB 上有更多即時資訊與你分享!



個股方面今天股王 3008 大立光下跌收在 3420 元， 2317 鴻海小漲收在 91.2 元，權值王 2330 台積電上漲收在 251 元，再來幫大家追蹤今天盤面上強勢的個股有: 2481 強茂、3708 上緯投、2208 台船、6173 信昌電、6497 亞獅康、3236 千如… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

再來今天弱勢股方面有: 2345 智邦、4972 湯石、2440 太空梭、1526 日馳、2489 瑞軒… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!



以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

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