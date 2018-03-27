【華冠投顧】賴昇楷:「被動元件」果然繼續唱好戲 《3236千如》接棒大漲創新高

昨日台股如預期見到賣壓大減後的量縮，今日美股強彈吸引買盤回籠，大盤與 OTC 指數手牽手大漲站上所有均線，同時填補了上週五跳低缺口，線型又回復到明顯的多頭結構，台股超強韌性再度印證昇楷強調的「內資沒落跑、多頭沒變心」，後續 4/10 公布完三月營收後第一季季報逐漸出爐，縱然指數轉為震盪，"業績題材股" 依然會是大咖著墨焦點，領先卡位就能搭上順風車。

上週盤勢拉回過程在盤後影音持續提醒「被動元件」還沒走完、還有戲唱，今天果真活力再現，MLCC(多層陶瓷電容) 三劍客 2327 國巨、3026 禾伸堂與 2492 華新科分別大漲 5.89%、5.20% 與 7.66%，全都站在所有短中期均線之上，MLCC 上游材料廠 6173 信昌電大漲 9.8% 創新高 54.9。整個族群在ㄧ線大廠領頭衝之後，看好漲勢將擴散到二線廠，因此說好今早八點 LINE@分享一檔低基期轉強業績股就是被動元件《3236 千如》，盤中立馬走揚 9.4% 創新高 54.2，這家電感廠近年深耕車用、醫療及物聯網等領域，在產品組合優化後去年毛利率逐季提升，加上擴廠效應，今年前二個月營收 4.43 億，較去年同期成長 37.16%，淡季不淡，預期 Q2 業績持續成長，下半年進入產業旺季營運將邁入今年高峰，看好今年持續交出好成績。

上週五利空下推薦的危機入市標的《3533 嘉澤》，今日續漲 3.5% 再創年後新高 217.5，股價站穩在所有均線之上，持續看好後續業績成長力道。

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