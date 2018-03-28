【永豐期貨】台指選擇權盤前－中美貿易戰現轉機 台股大漲回補空方缺口

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二上漲 149 點至 10989 點。價差方面，台指期轉為正價差 2.21 點，電子期轉為逆價差 - 0.27 點，金融期逆價差縮至 - 1.94 點。現貨部分，三大法人買超 12.87 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 1186 口至 9455 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 1893 口至 46920 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 1417 口至 12947 口。

週一美國股市在貿易戰擔憂遠離，美股四大指數反彈均逼近 3% 或超過 3%，亞股普遍以大漲開出，加權指數早盤跳空開高後盤中震盪走高，電子股扮演多頭領軍要角，費半指數受中國可能擴大採購傳聞大漲 4%，台積電大漲 3% 是帶動指數大漲超過百點的最大功臣，加上記憶體族群如旺宏漲停鎖住與南亞科持續走高，蘋概股同步轉強也激勵多頭士氣，可成鴻海等個股均獲得買盤青睞，櫃買指數更率先封閉上周五空方缺口，尾盤大單敲進權值股拉升指數以最高點作收，終場加權指數上漲 146.74 點或 1.354%，收在 10986.79 點，成交量能 1301.2 億，較前一日增加 93 億。技術面來看，週二日 K 二紅並站上所有均線，多方順勢封閉上周五留下的空方缺口，但短期技術指標仍嫌弱勢，且 11000 點整數大關高檔橫盤壓力不輕，國際股市震盪劇烈仍未穩定，建議靜待國際股市變數底定後伺機進場。

選擇權分析



選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11200 點，賣權集中在 10200 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.27 升至 1.41，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 14.16% 降至 13.38%，賣權平均隱含波動率由 20.56% 降至 19%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多預期。

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