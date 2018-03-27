貿易戰後，這個指標可能干擾市場…

富國銀行資深全球股票策略師 Scott Wren 在《CNBC》表示：「我們正試圖說服我們的客戶在這波回調中購買，我們認為股市今年還有空間繼續上漲。」Wren 表示，市場的循環週期還沒有結束，美國去年底通過的稅改法案，對經濟提供了刺激，並可能將延長周期至少一年，稅改的刺激措施應可提升企業盈利。 新聞來源: 鉅亨網 2018-3-26

富國銀行策略分析師表示中美貿易戰反倒成為投資人逢低進場的好時機，鉅亨基金交易平台認為如富國銀行所言，中美全面爆發貿易戰機率偏低，待風險消散，股市確實存在快速反彈的機會。但過去全球股市上漲的關鍵原因卻悄悄改變，此波反彈可能不像過幾次般順利，投資人操作上可得更靈活與快速。

1. 美元融資成本攀升

全球金融壓力蠢動

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/3/26。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

隨著美國國內聯邦基金利率不斷升高，加上減稅案於國會闖關成功後，過去美國企業存放於海外的大量資金開始回流美國，都令海外美元融資成本不斷升高。從上圖可看出，近期 LIBOR 與 OIS 間利差快速竄升（該利差可視為全球銀行同業間借款意願的變化，利差擴大意味銀行風險接受度下降，借款給其他銀行的意願變低），如今利差已經創下 2009 年以來新高，全球金融壓力很可能跟隨走高。

2. 金融壓力升高不利景氣

全球金融壓力與經濟復甦息息相關

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/3/26。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

從衡量經濟數據好壞的花旗驚奇指數編纂以來，全球金融壓力與全球經濟數據變化息息相關。當全球金融環境更寬鬆時（央行降息或採行量化寬鬆政策、銀行放款意願提高），全球經濟數據往往跟隨轉佳（花旗驚奇指數上升代表經濟數據好轉）。但如今全球金融壓力指數可能跟隨美元融資成本增加而快速上升，加上花旗驚奇指數早已受到寒冬影響而下降，全球景氣面臨更高的不確定性。

3. 密切注意金融壓力變化，股債轉換要快速

金融壓力變化不只與全球經濟息息相關，對股市及其他資產也有重大影響。從 2000 年以來，當全球金融壓力指數大於 0，且未來半年金融壓力指數繼續升高時，全球股市普遍表現不佳（若未來半年全球金融壓力指數升高 0 至 0.5 時，新興市場股市及已開發國家股市平均下跌 4% 及 3%；若升高 0.5 至 1 時，平均下跌幅度分別升高至 7% 及 8%）。全球金融壓力指數剛於 3 月 22 日轉正，鉅亨基金交易平台建議投資人密切注意全球金融壓力指數變化，若指數繼續快速升高，全球股市、高收益債券及新興市場債券等資產都面臨風險。

未來半年金融壓力變化是關鍵

* 回測情境為當全球金融壓力指數大於 0 時，未來半年全球金融壓力變化與各資產表現。資料來源：Bloomberg，分別採標普 500、MSCI 世界、MSCI 新興市場、美銀美林全球政府公債、美銀美林全球高收益債券及美銀美林新興市場主權債券指數，皆為美元計價含息總報酬，鉅亨基金交易平台整理；回測期間：2000/1-2018/2。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

彈性納入政府公債基金

若未來半年金融壓力指數升高超過 1，各類資產都面臨大幅修正的風險，只有政府公債可以逃過一劫。但考量到目前美國升息速度依然緩慢，加上歐日央行仍未退出寬鬆政策，金融壓力指數進一步大幅升高機率偏低，建議投資人酌量配置含政府公債或投資級債券基金，以因應可能出現的市場震盪。

鉅亨精選基金

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本資料僅供參考，鉅亨網投顧已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

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