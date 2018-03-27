【瀚亞投信】Q2迎四大挑戰，優化收益為上策

2018 年第一季投資市場表現，正如當前冷熱交替、乍暖還寒的天氣，包括美債殖利率攀升、通膨與升息預期加速，再加上近期中美貿易戰開打等雜音四起，主要股債資產價格震盪不小。

要如何鎖住收益、留意風險，成為投資人第二季投資課題。瀚亞投信投資長劉興唐表示，全球企業獲利持續增速，股優於債的情況並未改變，只是市場將出現更多不確定性 (Uncertainty) 與波動度(Volatility)，股市與債市可能面臨更高頻率或更大幅度的震盪。

他認為，第二季金融市場將迎來 4 大挑戰，包括升息增速聲浪、收益率降至相對低點、股市高低點間隔縮短，以及各類資產連動性高。其中，根據 Bloomberg 預估，各類主要資產收益率已來到相對低點，例如高收益債約 6.3%、投資級債約 3.7%，全球高股息股也降至 3.7% 左右。

此外，各種資產連動度也越來越緊密，觀察 S&P500 指數與高收益債相關性近年跟著攀升，自 2012-2015 的 0.63，2015-2018 年已上升至 0.647；投資等級債券及全球股市關係度也跟著上升。

劉興唐指出，未來觀察重點仍是美國十年期公債殖利率的走勢，目前市場預期殖利率不會大幅回檔，只會溫和向上，建議整體組合勿押寶單一資產，改以多元資產或區域性投資來替代。

目前台灣基金市場中已有不少多元資產相關基金，近期瀚亞投資引進 M&G 收益優化基金，由明星經理人 Richard Woolnough 所操作，正是一檔走過海嘯修正與十年多頭軌跡的多元資產產品。

正因為屢屢在金融海嘯、歐債危機與 QE 縮減時展現抗跌實力，吸引歐洲超過 50 家機構法人與組合基金列入布局，推升其規模從 139 億美元成長至 9 千億規模以上；成立以來單年最大跌幅僅 3%，正是出現在 2008 年金融海嘯當年，而最大漲幅則是出現隔年 2009，漲幅超過三成。

以這檔重量級境外基金來看，有別於一般傳統債券型基金，它可投資範圍包括投資級公司債、高收益債、核心政府債、股票及衍生性商品 (swaps, futures) 等 8 類，可彈性 0~100% 自由調整，存續期間更僅有 2 年左右，將是 2018 年市場波動、升息循環下的最佳策略。

瀚亞投信 3 月正式引進「瀚亞投資－M＆G 收益優化基金（本基金配息來源可能為本金）」，經金管會核准可在台銷售，該檔基金規模逾 9,330 億元新台幣 (資料來源: M&G，2018/2)，引進後成為全台灣境內外規模最大的基金。

警語

M&G 基金為 M&G 投資基金 (1)、M&G 投資基金(2) 、M&G 投資基金(3)、M&G (Lux) 投資基金 (1) 、M&G 環球股息基金與 M&G 收益優化基金旗下之子基金，且均為依據英格蘭暨威爾斯完成法人登記之變動資本開放型投資公司，並授權被核可法人董事 M&G Securities Limited 指定瀚亞投資(新加坡) 有限公司擔任基金之全球銷售機構。M&G 基金 (1)/(3)/(14) 與 M&G 收益優化基金（以下統稱「本基金」）經金管會核准，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效。

投資ㄧ定有風險，投資人在選擇投資標的時，請務必先考量個人自身狀況及風險承受度。此外，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另內容如涉新興市場之部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度影響，本基金之收益分配由經理公司依基金孳息收入情況，決定應分配之收益金額；本基金主要投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險及政治、經濟風險，本基金配息政策及投資風險揭露於基金公開說明書，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金之收益分配由經理公司依基金孳息收入情況，決定應分配之收益金額。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）、近 12 個月內由本金支付之股利及基金行政管理費用已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至下列網址查閱：境外基金資訊觀測站、公開資訊觀測站、瀚亞證券投資信託股份有限公司 / 瀚亞投信獨立經營管理。