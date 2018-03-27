中國農業銀行(01288-HK)租賃商務服務貸款急升逾44%

中國農業銀行(01288-HK)2017年度業績，股東應佔利潤為1929.62億元(人民幣.下同)，同比增長4.9%；期內發放貸款及墊款總額10.72萬億元，同比增長10.3%；企業客戶以租賃商務服務業增長最迅速，同比增長逾44.4%至7977.44億元，位列農行第4大貸款行業。

農行2017年貸款業務結構出現變化。最大份額的製造業只微增0.8%至1.24萬億元；第二大份額的交通運輸倉儲增長22%至1.22萬億元；第三大行業電力熱力水生產產等，亦增長21.4%至8013.55億元。個人貸款業務亦顯著增長，個人貸款利息收入1,581.65億元,顯著增長17.2%，主要是由於平均餘額增加 6,506.49億元，但部分被平均收益率下降15個基點所抵銷。

然而農行手續費及佣金淨額則跌19.8%至729.03億元，其中結算與清算手續費收入111.13億元，下降33.5%，主要是由於本行貫徹落實國家金融服務政策,減免部分業務收費；代理業務手續費收入227.73億元,下降42.2%,主要是由於代 理財政部委託資產處置業務於2016年底到期。

2017年度農行業績，營業收入5428.98億元，升6.4%；每股盈利0.58元，升5.5%；然而第4季度應佔利潤環比顯著下跌35.9%至329.52億元。2017年經營活動現金流下跌11.5%至6334.17億元；資產減值損失增加13.6%至981.66億元；淨息差輕微提升0.05個百分點至2.15%。不良貸款率有所改善，降0.56個百分點至1.81%；撥備覆蓋率則增加34.97個百分點至208.37%。核心一級資本充足率提升0.25個百分點至10.63%；每股資產淨值增加8.9%至4.15元。截至2017年末，該行總資產21.05億元，升7.6%；客戶貸款及墊款10.72億元，吸收存款16.14億元。

淨利息收入是該行營業收入的最大組成部分,佔2017年營業收入的81.4%；實現淨利息收入4,419.30億元,較上年增加438.26億元，其中，規模增長導致淨利息收入增加372.77億元,利率變動導致淨利息收入增加65.49億元。期內淨利息收益率2.28%,淨利差2.15%，分別較上年上升3和5個基點,主要是由於該行進一步鞏固穩定、低成本存款優勢，活期存款佔比上升，加之前期付息率較高的部分定期存款到期後重定價,存款平均付息率較2016年下降13個基點。

2017年，該行實現利息收入7,136.99億元,較上年增加565.09億元，主要是由於生息資 產平均餘額增加16,776.20億元。當中客戶貸款及墊款利息收入4,414.75億元，較上年增加306.85億元，增長7.5%，主要是由於平均餘額增加10,036.27億元。其他業務收入400.02億元，較上年增加239.99億元，主要是該行子公司農銀人壽保險股份有限公司保費收入以及匯兌收益增加。

農行董事長周慕冰介紹，期內該行平均總資產回報率0.95%，加權平均淨資產收益率14.57%。金融監管力度加大，銀行業監管達標、合規經營壓力持 續增加。金融科技已成為深刻改變金融業面貌的顛覆性力量，銀行業進入金融科技革命的新階段，孕育着前所未有的大變局。該行將以「金融科技+」為主線，推進零售業務戰略轉型，持續鞏固和強化零售業務傳統優勢。

農行行長趙歡介紹，期內農行貸款增加10,009.72億元，增速10.3%；存款增加11,562.78億元，增速 7.7%。成本收入比32.96%，同比下降1.63個百分點。

在推動農業發展方面，該行積極支持農民進城購房，「農民安家貸」增加1,820億元。加大金融精準扶貧力度,832個國家扶貧工作重點縣貸款增加1,107億元，同比多增187億元，縣均新增貸款1.33億元。截至2017年末，該行縣域貸款餘額達3.57萬億元，比上年末增加3,900億元，增量創歷史新高，增速12.3%,高出全行貸款增速2.0個百分點，縣域增量貸存比為78.9%；涉農貸款和農戶貸款(涉農貸款口徑)餘額分別突破3萬億元和1萬億元；農行加大信貸投放和結構調整力度。

鐵路、公路、電力、環境治理、城市基礎設施、棚戶區改造等重大項目貸款投放5,678億元，同比多投放2,081億元。出台新經濟金融服務指導意見，新增戰略性新興產業貸款457億元。推進普惠金融業務體系建設，穩步拓展「數據網貸」等重點業務，新增小微企業貸款1,602億元。認真落實房地產調控政策，在把控好住房按揭貸款總量和區域投向的同時，穩步發展消費信貸業務，新增個人貸款6,593.94 億元。

農行戰略性業務快速發展，私人銀行客戶金融資產突破萬億元，託管業務規模突破10萬億元。資產質量明顯改善。不良貸款大幅「雙降」，不良餘額1,940.32億元，比上年末下降368.02億元，不良率1.81%，比上年末下降0.56個百分點。

文：周燕芬

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