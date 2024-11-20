集保eCounter平台明年上線 建構完整股務4e生態系

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-20 12:28

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集保結算所配合金管會推動金融科技及協助數發部擴大電子簽章普及運用，規劃建置「股務事務 e 櫃台」(eCounter)，預計明年上線，加上集保既有的 eVoting、eMeeting、eNotice，建構完整股務 4e 生態系。

集保結算所董事長林丙輝表示，集保「股東 e 服務」繼電子投票 (eVoting)、股東會視訊會議 (eMeeting) 及股務事務電子通知 (eNotice) 等多元服務後，再加入 eCounter 平台，為股東提供更豐富的數位體驗與應用場景。

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eCounter 平台預計 2025 年 3 月完成系統開發，並推動公開發行公司簽約使用，將於 5 月 15 日正式上線，提供公開發行公司股東得採數位簽章方式，向公司或股務代理機構線上申辦股東開戶及基本資料變更等服務，無需親自前往辦理。

基於普惠金融的理念，集保 eCounter 平台提供股東及發行公司無償使用，該服務運用符合電子簽章法定義的數位簽章技術，並計畫於明年 5 月首先在網頁瀏覽器 (PC 版) 提供股東開戶及基本資料變更等股務服務，後續將持續推出手機版的申辦功能，其他的股務項目也會分階段納入服務範圍。