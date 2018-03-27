寶佳搶攻台新金經營權之戰 顧立雄：金管會將加強雙邊監理

台新金控 (2887-TW) 今 (2018) 年 6 月將進行董事改選，寶佳機構擬擴大徵求委託書，搶攻董事席次，對此，金管會主委顧立雄今 (27) 日表示，金管會特別注意寶佳持股是否有規避 10% 的大股東適格性審查；同時，金管會也會了解台新金縮減董事席次是否影響公司治理，對於寶佳和台新金將會加強雙邊監理。

為鞏固經營權，台新金日前宣布將現有董事席次從 9 席減為 7 席，以提高寶佳搶攻台新董事席次門檻。不過，為因應此變化，傳出寶佳擬擴大徵求委託書，以提高搶下台新金董事席次機率。

對此，顧立雄今天，就像上次提到樺福遠東集團與三信銀事件，金管會特別很注意持股 10% 以上的大股東適格性審查，由於寶佳持有台新金股權也不到 10%，因此，他呼籲寶佳在參與任何股東權益時，要注意 10% 門檻的適切性，也就是希望他們行使股東權益，注意不要用規避方式超過 10% 股東適格審查門檻 。

而對於台新金縮減董事席次，顧立雄表示，金管會也會了解台新金縮減董事席次對公司治理的影響，對台新金也會加重檢查，包括董事會的會議記錄等。

顧立雄強調，金管會的立場就是關注公司治理，希望雙方都可以從維持良善金融業的公司治理，來行使他們應有的權益。

至於金管會是否就是要求寶佳不可無限徵求委託書？顧立雄強調，「我們會特別關注」，在寶佳持股不到 10% 的情況下，有沒有利用規避方式來超過 10% 大股東適格性審查。

金管會在修改銀行法之際，多次強調要從嚴規範委託書徵求，顧立雄先前就以三信商銀案為例指出，樺福遠航集團董事長張綱維對三信商銀持股約 4%，但張綱維透過委託書的徵求，控制三信商銀高達 17% 股份，歷經此事件，金管會對 10% 大股東適格性審查也更加重視，進而將影響寶佳想要搶攻台新金席次的難度。

