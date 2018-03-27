中鋼與MHI Vestas簽署全台首張離岸風機系統商優先合作備忘錄

中鋼 (2002) 今(27)日與離岸風力發電機廠商 MHI Vestas Offshore Wind，簽署全台首張離岸風機系統商優先合作備忘錄，加速跨出台灣離岸風電產業鏈在地化的一大步。MHI Vestas 為日商三菱重工與丹麥維特斯公司合資公司，中鋼將藉此合作，吸引國際風機製造廠商來台投資。



中鋼董事長翁朝棟表示，中鋼多年來陸續完成海內外鋼廠興建及國內相關捷運建造工程，已累積相當厚實的工程能量。為支持政府再生能源發展政策，中鋼全力落實離岸風電在地化工作，不僅因離岸風電是用鋼需求量相當高的再生能源產業，能拓銷中鋼高品質鋼材，並更能協助國內廠商跨入國際風機產業鏈，增加國人就業機會及驅動國家經濟成長。



中鋼為落實離岸風電產業最大可能程度之在地化，正全力推動的工作包含： (1)協助金屬中心籌組 Wind-Team 國內廠商聯盟，以建立風機零組件在地化供應鏈；(2)結合職業訓練局、金屬中心合作銲接人才培訓，亦與丹麥哥本哈根基礎建設基金 (Copenhagen Infrastructure Partners, CIP)、建國科技大學推動維護運轉學徒制；(3) 參與經濟部能源局辦理的「高雄海洋科技產業創新專區海洋工程區土地標租」投標作業，積極規劃與建構水下基礎製造產線與供應鏈等，以發揮離岸風電國產化最高綜效。



中鋼申請的 29 號風場與 CIP 申請的彰芳及西島離岸風場皆位於近海區，海工及運維技術障礙小，符合經濟部所提先近後遠開發策略，適合廠商早期投入，且加總開發量將近 1.5GW，提供足夠的市場及經濟誘因。



中鋼與 MHI Vestas Offshore Wind 簽署離岸風機系統商優先合作備忘錄，不僅有助於促成國際知名風機大廠實際對台投資，亦能發揮 29 號風場戰略價值，加速啟動風機零組件項目在地化相關工作。



台灣擁有深厚產業基礎及電控、機械及資訊技術能量，也擁抱全世界最佳的風場，具備離岸風機產業的發展條件。未來中鋼仍將秉持「穩健與聚焦」的原則及「國際合作、技術自主、行穩致遠、在地深耕」理念，致力建構風機零組件供應鏈與水下基礎結構製造產線，以實際行動支持政府再生能源政策，促進風機零組件國產化及培育人才在地化，以帶動國內離岸風電產業蓬勃發展。



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