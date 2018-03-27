台新金改選寶佳搶席次顧立雄警告勿規避大股東適格審查

台新金控今（ 2018）年 6 月將進行董事改選，寶佳機構擬擴大徵求委託書，搶攻董事席次，對此，金管會主委顧立雄 27 日表示，金管會特別注意持股逾 10% 的大股東適格性審查，呼籲持股未達 10% 的寶佳，在參與任何股東權益，要注意到 10% 門檻的適格性。同時，金管會也會了解台新金縮減董事席次是否影響公司治理，並加重檢查。

為鞏固經營權，台新金日前宣布將現有董事席次從 9 席減為 7 席，以提高寶佳搶攻台新董事席次門檻。不過，為因應此變化，傳出寶佳擬擴大徵求委託書，以提高搶下台新金董事席次機率。

對此，顧立雄 27 日出席「新版公司治理藍圖說明會」受訪時指出，金管會特別很注意持股 10% 以上的大股東適格性審查，因此，上次他也提到三信銀的事情，由於寶佳類似持有台新金也不到 10%，因此，他呼籲寶佳在參與任何股東權益時，要注意 10% 門檻的適切性，也就是希望他們行使股東權益，注意不要用規避方式超過 10% 股東適格審查門檻 。

同樣，顧立雄表示，台新金縮減董事席次，金管會也會關注其對公司治理的影響，金管會的立場就是關注公司治理，希望雙方都可以從維持良善金融業的公司治理，來行使他們應有的權益，台新金部分也會加重檢查，包括董事會的會議記錄等。

至於金管會是否就是要求寶佳不可無限徵求委託書？顧立雄強調，「我們會特別關注」，在寶佳持股不到 10% 的情況下，有沒有利用規避方式來超過 10% 大股東適格性審查。

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