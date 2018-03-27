中國啟動苯酚反傾銷調查 台化與信昌化可望受惠

中國商務部宣布將對原產於美國、歐盟、南韓、日本與泰國的進口苯酚進行反傾銷調查，法人指出，在中國有苯酚產能的台化 (1326-TW) 獲利展望樂觀，而在整體苯酚供需結構偏緊下，台化與信昌化 (4725-TW) 均可望受惠。

中國商務部昨 (26) 日宣布將對原產於美國、歐盟、南韓、日本與泰國的進口苯酚進行反傾銷調查，調查工作預計於明年第 1 季結束，在此之前，中國曾於 2004 年與 2010 年針對日本、韓國、美國與台灣進口苯酚產品實施反傾銷措施。

據統計，去年中國苯酚進口量共 36.5 萬噸，其中 91% 來自美國、歐盟、南韓、日本與泰國，又以美國的進口數量最高。法人認為，今年東北亞苯酚供給緊俏，且中國仍將從上述國家中進口苯酚，以維持供給量，若反傾銷稅率確定實施，苯酚進口成本上升，台化寧波廠等中國當地酚業者將受惠於報價上揚。

另一方面，從台灣市場來看，法人指出，雖台化與信昌化國內苯酚產能目前幾乎不供出口，但台灣未被列入反傾銷調查名單內，若反傾銷調查啟動，可能使台化與信昌化等台廠，因可向中國出口苯酚而受惠，出貨量可望提升，但遭課反傾銷稅的他國業者，可能轉而向台灣市場出口酚，壓抑國內市場苯酚價格。