專家：中美貿易赤字將續擴大 元兇是川普的預算赤字

耶魯大學傑克遜全球事務學院高級研究員、摩根士丹利前亞洲區主席史蒂芬 ‧ 羅奇 (Stephen Roach) 認為，儘管美國總統川普想要通過徵收懲罰性關稅來削減美國對中國的貿易赤字，但未來幾年美國與中國之間的貿易不平衡仍將繼續擴大，而責任並不在中國，相反正是因為川普的大規模經濟刺激計畫。

羅奇表示，美國與中國及其他國家的貿易赤字從根本上反映了「我們沒有足夠儲蓄這一事實。」他在中國發展高層論壇上接受 CNBC 採訪時說：「當你沒有儲蓄而希望消費和增長時，你就會從國外進口多餘的儲蓄，然後用龐大的國際收支和貿易赤字來吸引外國資金。」

羅奇認為，川普政府的預算赤字「將使我們的儲蓄率變得更低，未來幾年我們的貿易赤字將繼續擴大，可能包括與中國的貿易赤字。」

美國貿易赤字 (近五年來表現) 圖片來源：tradingeconomics

新浪財經報導，削減美國的貿易赤字是川普的首要政策目標之一，他一直聲稱這損害了美國的就業創造，並對整體經濟增長產生了影響。但包括羅奇在內的很多經濟學家表示，貿易不平衡不是衡量經濟健康狀況的一個好的指標，因為它們受到各種宏觀經濟因素的影響。

羅奇說：「美國的雙邊貿易逆差真的毫無意義」，而川普去年 12 月簽署的 1.5 兆美元減稅法案不太可能改變現狀。與其他情況下相比，川普的這一財政刺激計畫將使美國的債務占 GDP 比重每年上升 1 到 2 個百分點。

羅奇表示，對於像美國這樣儲蓄率本就很低的經濟體來說，這將進一步推低我們的儲蓄率。因此，我們將不得不繼續進口多餘儲蓄，並維持國際收支赤字，以達到收支平衡的目的。