北大資源年度業績扭虧為盈 實現淨利潤逾5億人民幣

香港, 2018 年 3 月 27 日 - (亞太商訊) - 北大資源（股票代號：618.HK）發佈公告，截至 2017 年 12 月 31 日止年度，整體收益及盈利實現雙增長，收益同比上升 23% 至約人民幣 162.5 億元；毛利、毛利率、淨利潤方面實現三增長，毛利同比提升 116% 至約人民幣 19.1 億元；毛利率同比增長 5 個百分點至 12%；業績扭虧為盈，實現淨利潤人民幣約 5.1 億元。



北大資源的房地產業務以物業發展及銷售為主，物業發展業務的營業額同比穩定增長 4% 至 2017 年的約人民幣 86.2 億元，分部溢利大幅提升 415% 至約人民幣 11.4 億元，合同銷售總額增長 42% 至約人民幣 161.3 億元，累積出售總面積約 149.1 萬平方米，平均售價為每平方米人民幣 10,817.05 元。



北大資源根據自身戰略安排，科學審慎獲取土地資源，現已在中國 15 個城市共擁有 28 個物業開發專案和 1 個持有型物業專案。年內，公司在建項目累計達到 26 個，累計在售項目 23 個。

Copyright 2018 ACN Newswire. All rights reserved.