山東國信IPO首秀成績單：經營收入增24% 家族信託亮點凸顯

香港, 2018 年 3 月 27 日 - (亞太商訊) - 2017 年 3 月 26 日，山東省國際信託股份有限公司（1697.HK）召開年度業績發佈會，這也是山東國信上市後首次的年度業績公佈。經營收入增 24.1%，信託業務除稅前分部利潤大幅提升 39.1%。



截止 2017 年 12 月 31 日，山東國信業務實現了平穩增長，實現經營收入人民幣 1,647.9 百萬元，同比增長 24.1 %，實現歸屬本公司股東的淨利潤人民幣 894.8 百萬元，較上年增加人民幣 61.8 百萬元，增長 7.4%，實現信託業務收入為人民幣 1,134.1 百萬元，同比增長 33.7%，實現固有業務收入為人民幣 681.4 百萬元，同比增長 10.3%。公司的信託業務以及固有業務的收入分別占公司收入總額的 62.5% 和 37.5%。信託業務是公司的核心業務，由於公司靈活發展戰略的成功，管理的所有信託的信託資產規模由截至 2016 年 12 月 31 日的人民幣 254,637 百萬元增長至截至 2017 年 12 月 31 日的人民幣 263,408 百萬元，而截至相應日期，公司的信託總數分別為 796 個及 955 個。信託業務的除所得稅前分部經營利潤由截至 2016 年的人民幣 603.8 百萬元增加 39.1% 至 2017 年的人民幣 839.9 百萬元。



投資類信託前景好 家族信託業務高速增長

近年由於中國財富迅速累積，超高淨值人群數量迅速擴大，家族信託在財富傳承、稅收籌劃等方面的優勢得到了越來越多高淨值人士的認可。2017 年，山東國信管理的家族信託資產規模為人民幣 28.9 億元，位居行業前列。同時推出了國內首單家族慈善信託，參與研發的家族信託專用系統也於 2017 年上線運行；其中「財富傳承系列家族信託」被《證券時報》評為「2017 年度優秀家族信託計劃」，是家族信託類唯一獲獎的信託公司。山東國信成為國內最早開發完成家族信託專用系統的信託公司之一。



融資類信託多樣化 主動管理能力進一步提升

山東國信的房地產信託主要提供債權或股權融資，致力服務位於中國且由中國龍頭房地產開發商承接的房地產開發項目。2017 年，山東國信繼續推動房地產信託由以債權融資方式為主向 “股權 + 債權”、純股權融資方向轉變，採取派駐現場管理人員、委託外部專業機構管理等方式，不斷提升對房地產項目的主動管理能力和風險管控水平，進一步拓展與交易對手的合作空間。



山東國信立足於打造 “專業的一流資產管理服務商 + 卓越的綜合金融服務提供商”，現已發展成為以融資信託、投資信託以及事務管理型信託等業務為主，投資方式涵蓋貸款、股權投資、資產證券化、收益權證券化及融資租賃等多種形式的綜合性金融服務機構，擁有一大批優質的企業合作夥伴和忠誠的高淨值客戶資源，形成了規範的公司治理體系，綜合實力不斷增強，盈利手段日益豐富，具有很好的社會信譽和品牌影響力。

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