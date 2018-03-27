早上談加薪、下午別做重要決定！科學告訴你什麼時候適合做什麼事

文 / 《經理人月刊》楊修

如果你要去醫院就醫，考慮過早上或下午去，哪個時段比較好嗎？

美國杜克大學醫學中心（Duke Medical Center）為了提高醫療品質，院內的研究員回顧 9 萬筆發生麻醉不良事件的手術資料，發現一個奇特的現象：在下午 3 點～4 點間發生錯誤的比例最高，而且下午普遍比上午容易出紕漏。

研究進一步指出，同樣的手術問題在早上 9 點出錯率為 1%，下午 4 點卻提高到 4.2%；早上 8 點是 0.3%，下午 3 點卻爬升到了 1%，為什麼？

「什麼時間就該做什麼事」，這句話從趨勢作家丹尼爾 ‧ 品客（Daniel Pink）的角度來看，應該寫成「什麼時間適合做什麼事」。就上述的數據來說，建議你，下午別去醫院。

曾以《未來在等待的人才》盤據《紐約時報》暢銷排行榜的品客，在新作《When: The Scientific Secrets of Perfect Timing》想告訴我們，成功不必靠運氣，而是在對的時機做出對的事情，用較少的力氣達到最大效果，科學實證能幫你更聰明地生活與工作。

首先，品客談到生理時間日夜節奏的變化，側重的重點，就類似獲得去年諾貝爾醫學獎的主題：人體控制生理時鐘的運作機制。2011 年，康乃爾大學（Cornell University）研究人員麥克 ‧ 梅西（Michael Macy）和史考特 ‧ 戈德（Scott Golder）仔細分析 84 個國家、200 多萬人過去兩年在社群網站發布的 5 億條推文。

目的是想從電子文本中顯示的情緒狀態，找出一個人從早到晚的心理變化。

他們發現，不管是哪個國家、宗教、種族，人們的正向情緒都呈現上午增長，下午大幅跌落，到了晚上又回升的曲線。

這是怎麼一回事？原因是當我們起床時，體溫相對較低，然後開始上揚。上升的溫度逐漸提高了人體的能量和警覺性，隨之拉升我們的執行力、集中力和推理能力。

下午的能量最低，容易做出糟糕決定

因此，早上到中午這段期間，我們變得愈來愈集中和警醒，在中午達到高峰後，能量、精神又下降，到了傍晚才又恢復。在生理影響心理的狀況下，決策品質也因這樣的模式而有所區別。杜克大學醫學中心的例子，背後原因也正是如此。

其實不只是杜克大學醫學中心有這種狀況，全美各大醫院也有類似的情形。

美國最大的醫療系統退伍軍人健康管理局（Veterans Health Administration）聯合了 170 間醫院，推出改善方案。他們建議醫院安排更多短時間的休息，並且增加像是檢核表、白板、表格等防錯工具。推廣一年後，手術出錯率減少了 18%。

了解人隨著能量的高低起伏，從白天到夜晚，呈現不同的情緒和決策品質，就可以據此安排和客戶、主管會面的時間。舉例來說，就是同一個人在早上比下午更有道德感、更不容易說謊。 因為上午精神最好，較有能量抵抗撒謊、欺騙他人等不道德行為的欲望。這稱為「早晨道德效應」（Morning Morality Effect）。所以，如果你想加薪，或面試新工作，建議盡可能安排在早上。

原因是主管在上午的精神好、心態較開放，對你提出的要求能夠更公平地思考，而到了下午，他的心累了（根據研究指出，下午 2：55 是人們能量最低的時間點），就無法這麼周延地考慮清楚，可能會傾向維持現狀（也就是你的薪水不變）。

遇上重大日子，特別有動力改變

另外，品客也解析了為什麼人到了歲數逢「9」的關口，總是會有一個大轉變。

心理學家亞當 ‧ 歐特（Adam Alter）與浩爾 ‧ 赫斯菲德（Hal Hershfield）隨機抽樣了 500 名馬拉松初次參加者的資料，發現年齡逢「9」的人數比其他年齡的要多出 25%。為什麼到了特定的年齡，人會更想要改變？

原因之一是「新起點效應」（Fresh Start Effect），華頓商學院（The Wharton School）的研究指出，人大多會存在「時間地標（Temporal Landmarks）」的心理，在生日、紀念日等等重大日子之後，會比較希望革除自己以前的壞習慣，有一個全新的開始。

舉例來說，大學生在每周的第一天去健身的比例達 33.4%，比其他天都還要高；而在生日那天想開始運動的意願則增加 7.5%。

這可以應用在自我管理或是對部屬的激勵上，如果你想鼓勵員工開始一項新計畫，應該選在每個月或每周的第一天，或者也可以在他的生日，在對的時機誘導他的效果，會比隨便挑一天來得更好、更有效。 雖然能不能持久是另一回事，但至少能有個動機較強的開始。

（本文取材自《When: The Scientific Secrets of Perfect Timing》，Riverhead Books 出版；經授權轉載自《經理人月刊》2018 年 3 月號，未經授權禁止轉載。）

來源：《經理人月刊》 2018 年 3 月

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