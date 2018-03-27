中海重工(00651-HK)擬終止四艘未交付船舶之造船合約

中海重工(00651-HK)公布，去年向Sloman Hestia(三名客戶之一)交付七艘船舶之其中一艘。集團已訂約向三名客戶中之另外兩名客戶(即客戶A及客戶B0建造之七艘船舶之其中六艘仍未交付。根據與客戶A最近期就七艘船舶中之餘下四艘進行之磋商，訂約各方已達成初步共識，以終止四艘未交付船舶之相關造船合約，據此客戶將可取消而集團將須退回所有已收取之付款以及其項下之利息。然而，訂約各方尚未協定集團於終止合約後於相關造船合約項下之退款時間表及應付之利息金額。目前集團與客戶A及客戶B尚未就七艘船舶中之餘下六艘及終止任何造船合約訂立正式協議。

於終止四艘未交付船舶之造船合約後，集團先前根據相關造船合約所收取及入賬之所有收益及成本(分別約為8.7億港元及12.56億元)將會撥回並因而導致公司產生虧損。集團須退回至今從客戶A收取之所有付款，合共約為9818.8萬美元。

鑒於造船合約可能被終止，集團一直尋求其他可行替代辦法以處理被取消訂購之船舶。公司已與中華人民共和國瑞昌市人民政府及在新加坡上市的一間造船公司就可能合作事項訂立合作框架協議，當中涉及振興公司全資附屬公司江西江州聯合造船有限責任公司。公司、新加坡上市公司與陽新縣興達礦業訂立備忘錄，以推動合作框架協議項下擬進行之可能合作，據此：備忘錄之訂約各方將於瑞昌市成立一間合資造船公司，其將由新加坡上市公司管理。合資造船企業將向江州造船租用相關生產場地及設施以發展其造船業務，年產量為4至6艘20,000噸船舶。

新加坡上市公司將協助江州造船就七艘船舶中可能被三名客戶取消訂購之三艘船舶尋找新買方。其後江州造船將以合理價格向合資造船企業出售三艘被取消訂購之船舶，以使合資造船企業將繼續進行建造工程，以隨後向新買方銷售製成之被取消訂購之船舶。

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