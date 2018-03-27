FIT HON TENG(06088-HK)合併Belkin 代價為8.66億美元，

FIT HON TENG(鴻騰六零八八精密科技)(06088-HK)公布，公司、Belkin International、賣方股東、公司的直接全資附屬公司合併附屬公司及Chester J. Pipkin(作為BelkinInternational若干權益持有人的代表)訂立合併協議，公司將以合併方式收購Belkin International，合併代價為8.66億美元，可調整。

合併後，合併附屬公司將不再作為獨立的公司存在，而Belkin International將成為合併後的存續公司並成為本公司的直接全資附屬公司，Belkin International與合併附屬公司的全部財產、權利、特權、豁免權、權力及特許經營權將歸屬於存續公司，Belkin International與合併附屬公司的所有債務、負債及責任將成為存續公司的債務、負債及責任。

Belkin International是一間根據美國特拉華州法律註冊成立的公司。Belkin International連同其附屬公司作為供應商，主要從事為消費者、中小型企業、教育及政府市場提供解決移動設備及桌面連接性、保護、移動性、互聯網接入、電源及網絡的服務及解決方案。Belkin International及其附屬公司的產品包括WiFi路由器及域展器、家庭自動化解決方案、移動設備充電、機箱、覆蓋和對接解決方案、平板電腦鍵盤、電源與數據電纜以及KVM切換器。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)