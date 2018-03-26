【華冠投顧】武傑電台:中美貿易戰暫緩,亞股止穩?!

◆ 只守不攻

中美貿易戰暫緩，台股下跌 - 39 點開出，隨後指數跌幅縮小，在平盤附近震盪，收盤上漲 + 16 點作收，收在 10840 點，成交量 1187 億。

上周中、美貿易戰展開導致全球股市下挫，我們才說…『川普惹的禍』；而今天受到中、美貿易戰暫緩下，亞洲股市稍為止穩；台股也有黑翻紅的表現。目前因國際因素紛擾下，台股多頭依舊『只守不攻』。短線全球股市明顯受到『消息面』影響，但是『黑手心態』並未翻空；因此還是要留意『券單』變化，最終還是回歸到『籌碼面』是否有上漲的條件!!

年前在美股暴跌的影響下，台股也跟著重挫，年前武傑也跟大家說了並沒有看的那麼壞，認為長線多頭目前還是沒變，只是遇到了這波的急跌，市場上比較恐慌，隨時有機會報復性反彈，年後開始反彈，然後開始震盪持續走高，武傑看法依舊不變，持續看多；而近期台股受到中美貿易戰美國總統川普簽暑的 301 條款影響下，也是跌多於漲，但這禮拜中美貿易戰有稍做暫緩趨勢，今天台股開盤下跌 39 點，但隨後緩步拉抬，在平盤上下震盪，最終收漲 16 點，收在 10840 點，武傑依舊給大家信心，認為多頭還沒結束，近期常常受到國際因素的影響下跌，但武傑認為會個股表現，也可以藉此看出股票的本質，另外大盤即將來到壓力區，震盪難免都會，最後武傑還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，但也要提醒大家個股走勢會分歧要有心理準備；選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低!



個股方面今天股王 3008 大立光上漲收在 3500 元， 2317 鴻海小跌收在 90.2 元，權值王 2330 台積電下跌收在 243.5 元，再來幫大家追蹤今天盤面上強勢的個股有: 4137 麗豐 KY、3078 上緯投、6533 晶心科、4180 安成藥、4972 湯石、5281 大峽 KY… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

再來今天弱勢股方面有: 2345 智邦、6120 達運、2499 東貝、5014 建錩、2731 雄獅、2014 中鴻、2027 大成鋼… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!



以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估