郭樹清若出任中國央行黨委書記 對中國意味著什麼

《紐約時報》周日報導，據悉郭樹清被任命為中國人民銀行的黨委書記，他是重量級的銀行監管官員，在整頓中國金融體系方面也是習近平主席重要盟友。在全球主要央行中，幾乎沒有可相比擬的角色。

如果這項任命獲得證實，以下是它的意義。

什麼是黨委書記，為什麼中國央行設有一位？

中國政府部委和國有企業各有一位被中國共產黨指定的代表，目的是傳達黨的意志並匯報這個機構的工作。

習近平讓中國共產黨在政府和經濟的運行中發揮了更大的作用。全國人大本月通過的政府機構改革是特別量身定製的，目的就是「加強黨的全面領導」。

中國人民銀行，也就是中國央行，無疑是中國內部的一個強大機構，它坐擁的資產負債表規模足以撼動全球市場，但央行卻是從屬於政府和中國共產黨。與美國聯儲會或歐洲央行不同，中國央行不是獨立的。

彭博經濟學家的看法：

「這將表明離任黨委書記周小川的親市場改革開放的延續性，」彭博經濟學家歐樂鷹和萬千在報告中寫道。 「郭樹清經驗豐富，是一位重量級政策制定者，他在職業生涯中推動了親市場的改革。」

黨委書記的角色與行長有何不同？

在最近的一段時間裡，周小川行長兼任黨委書記，讓他在高層所設下的限制範圍內控制中央銀行。周小川領導中國央行超過 15 年之後，本月交棒，他以其技術官僚的經歷來確認政治基調，並力促他的老板們在金融開放的道路繼續走下去。

將這些職位分由兩個人擔任，或是習近平治下的中國最新一個「共產黨領導一切」的例子；因此無論由誰擔任，黨委書記才是主導者。有些經濟體中，獨立的央行行長可能與政治上的老板發生衝突，例如，他們收緊貨幣政策的速度比民選官員樂見的快；但中國不同，如今，中國央行違反習近平意願的機率更接近於零。