限產措施推升煤價 中國神華2017年淨利創下五年高點

彭博社報導，受惠於需求強勁，以及中國政府遏制產能過剩的措施推動煤價上揚，中國最大煤炭生產商中國神華 2017 年淨利躍升至 2012 年以來最高水準。根據中國神華上週五向港交所提交的公告，該公司 2017 年淨利從 2016 年的 249 億元人民幣飆漲 92%，至 478 億元人民幣 (76 億美元)；營收亦成長 35.8%，達 2487 億元人民幣。該公司 1 月份時即預期 2017 年利潤大增，該公司業務還包括電站和鐵路營運。



隨著中國政府透過關閉部分礦山，和限制進口等舉措來抑制產能過剩，中國煤價去年大幅上漲，令如中國神華、兗州煤業和中煤能源等產煤商大幅受益；同時，中國經濟強勁成長也對需求帶來支撐。



然而，煤價在近幾個月開始回落；分析師警告隨著煤礦增加產量，煤價可能進一步下跌。



根據中國煤炭資源網，秦皇島港現貨煤價去年平均上漲 36%，今年 1 月時觸及 751 元人民幣，創 2012 年以來最高。截至 3 月 19 日，煤價已回落至 636 元人民幣，山西汾渭能源預估，今年煤價可能下跌約 5%。



中國神華 (1088 HK) 週一股價盤中下跌 1.23%，報 20.00 港元。



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