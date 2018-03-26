中國去年人均消費支出 京滬逼近4萬 天津位居第3

中國國家統計局日前公佈全國 31 個省份 2017 年居民人均消費支出的情況，資料顯示，去年共有 8 個省份的人均消費支出超過了 2 萬元 (人民幣，下同) 大關，其中，上海和北京超過 3 萬元，並在向 4 萬元大關邁進；廣東儘管人均收入不如江蘇，但在花錢方面，卻超過了江蘇。

一財網報導，2017 年，中國居民消費平穩增長，全國居民人均消費支出 18322 元，比上年增長 7.1%。按常住地分，城鎮居民人均消費支出 24445 元，增長 5.9%；農村居民人均消費支出 10955 元，增長 8.1%。

統計顯示，去年共有 9 個省份的人均消費支出超過全國平均水準，有 8 個省份超過 2 萬元大關，有 2 個省份超過了 3 萬元大關，即上海和北京 2 大直轄市，這 2 地的消費支出在各省份中遙遙領先。其中，上海的人均消費支出高達 39791.85 元，離 4 萬元只有一步之遙。北京緊隨其後，達到了 37425.34 元。

位居第 3 的直轄市天津，與第 2 的北京相差近萬元，為 27841 元。相比作為城市經濟體的天津，東南沿海的浙江雖然城鎮化率與天津有一定的距離，但在人均消費支出方面卻相差無幾，也達到了 27079 元。實際上，浙江的居民收入僅次於上海和北京，位居全國第 3。

第 1 經濟大省廣東和第 2 經濟大省江蘇的人均消費支出分列第 4 和第 5 位。儘管廣東的人均 GDP 和居民人均收入都與江蘇有一定的距離，但是廣東的人均消費支出卻略高於江蘇。主要原因在於可支配收入統計口徑的差異。

在江蘇之後，福建和遼寧的人均消費指出也都超過了 2 萬元，分列第 7、8 位。內蒙古近 10 多年來依靠煤炭等資源產業的拉動，經濟快速發展，人均 GDP 甚至一度超越廣東、福建，在人均消費上也超過全國平均水準，位居第 9 位。

值得注意的是，第 3 經濟大省山東的人均消費支出低於全國平均水準，甚至不如西部的重慶，僅位列全國第 11 位。

廈門大學經濟學系副教授丁長發對第一財經分析，山東作為戶籍人口大省，同時也是農業大省，農業十分發達，城鎮化率較低，相比廣東浙江江蘇等地，山東的整體房價水準和物價水準都比較低，因此整體的消費支出也就少很多。

排在榜尾的有 9 個省份的人均消費支出低於 1.5 萬元，其中 3 個中部省份，6 個西部省份。以支出 / 收入計算，比值最高的是前 5 個省份均來自西部，該比值均超過了 0.75．

丁長發說，西部地區城鎮化率低，農村人口占比高，西部地區的農村以第一產業為主，財產性收入、土地增值收益等方面的收入較少，收入來源有限，收入的很大一部分要用於食品、衣服等基本生活支出，財產性投資也比較少，當地的整體房價水準也比較低。

相比之下，東部沿海發達地區的財產性收入、土地增值等收益較多，收入水準較高，消費占收入的比較重也比較低，有更多的錢用於財產性投資等方面。