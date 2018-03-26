歐股盤前─貿易戰似有轉圜餘地 指數期貨漲跌互見

美中兩國，正針對貿易問題展開協商，貿易戰似乎出現轉圜餘地；週一 (26 日) 歐股盤前，主要指數期貨漲跌互見。

台北時間週一下午 3 點 28 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.09%，英國 FTSE 指數期貨上漲 0.91%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.05%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.97%。

美國總統川普上週簽署備忘錄，將對中國進口商品，課徵逾 500 億美元關稅；中國也不甘示弱，稱將「奉陪到底」，祭出反制措施，擬對 128 項美國進口商品，課徵至少 15% 的關稅。

川普也簽署了對歐盟、澳洲、加拿大、墨西哥、阿根廷、南韓和巴西的鋼鋁關稅豁免，期限至 2018 年 5 月 1 日。

川普在聲明中指出，上述國家「都和美國有著重要的安全關係」，美方正與他們商討「令人滿意的替代方案」。

受上述消息影響，上週五美股收跌，道瓊工業平均指數收跌 1.77%，標普 500 指數收跌 2.1%，那斯達克指數收跌 2.4%。

道瓊指數週線收跌 5.67%，標普 500 指數週線收跌 5.95%，那斯達克指數週線收跌 6.54 %。

不過，貿易戰似乎出現轉圜餘地。美國財政部長梅努欽表示，美、中兩國正在進行協商，若能達成協議，美國就不必對中國進口商品，課徵高額關稅。