歐股盤中─貿易戰情勢趨緩 泛歐Stoxx 600漲0.31%

媒體報導稱，美中雙方正針對貿易問題，進行協商，貿易戰似有轉圜餘地；週一 (26 日) 歐股主要指數走揚，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.31%。

台北時間週一下午 6 點 55 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.31%，英國 FTSE 指數上漲 0.25%，德國 DAX 指數上漲 0.50%，法國 CAC 40 指數上漲 0.24%。

週一早盤，醫療股表現亮眼，平均上漲 0.7%；其中，羅氏控股 (Roche Holding) 股價漲逾 1%。

高盛調升礦產商 Fresnillo 的股票評級至「買入」，帶動 Fresnillo 早盤股價上漲 4.5%。

美國總統川普上週簽署備忘錄，將對中國進口商品，課徵逾 500 億美元關稅；中國也不甘示弱，稱將「奉陪到底」，祭出反制措施，擬對 128 項美國進口商品，課徵至少 15% 的關稅。

上述情況，使貿易戰緊張情勢持續升溫。

不過，Investing.com 引述 Wall Street Journal 報導稱，美中雙方正針對貿易問題，進行協商，貿易戰情勢，有趨緩跡象。

美國財政部長梅努欽也說，美、中兩國正在進行協商，若能達成協議，美國就不必對中國進口商品，課徵高額關稅。