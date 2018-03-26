高現金殖利率加持＋今年展望樂觀 威剛股價走強

記憶體模組大廠威剛 (3260) 決議配發去年 6 元現金股利，配發率達七成，現金殖利率則高達 8.19%，在股利利多的帶動，加上公司看好今年 DRAM 市況，並預估今年還是能繳出亮麗成績單等雙重利多加持下，今早開盤隨即上攻，最高價位達 75.8 元，上漲超過 3.4%，爾後則持續在 75 元價位之上，橫盤震盪。威剛董事會 23 日決議，去年盈餘擬每股配發 6 元現金股利，盈餘配發率達 70%，較前一年配發率 64% 更為成長；以該日每股收盤價 73.3 元計算，現金殖利率 8.19%。



受惠去年記憶體供貨吃緊，DRAM 及 NAND 雙雙價揚，威剛 2017 年全年營收達 322.5 億元，年增 38.79%，營業利益年增 71.77% 為 19.6 億元；稅前淨利 23.17 億元，不僅年增逾 4 成，每股稅前盈餘更超過一個股本達 10.7 元；合併稅後淨利為 18.36 億元，屬母公司業主利益 18.6 億元，以加權平均流通在外股數 2.16 億股計算，全年每股稅後盈餘為 8.59 元。



其中威剛去年第四季合併營收 82.79 億元，雖較前一季微幅下滑 0.58%，但單季毛利率仍穩步上揚，季增 0.7 個百分點為 13.36%；單季營業淨利為 4.57 億元，季增 19.76%，合併稅後淨利為 1,984 萬元，屬母公司業主淨利 1,503 萬元，每股稅後盈餘 0.07 元。



展望今年營運，威剛對記憶體本業發展持續樂觀看待，尤其 DRAM 方面，即便部分上游供應商計畫在下半年新增產能，但對今年產業市況仍不至於有影響。董事長陳立白強調，在記憶體市況穩固的基礎下，公司將投入資源及人力發展非記憶體且更高毛利率的新事業，包括布局多年的 AI 機器人、電動馬達、車用電子、無人機等都可望於 2018 年、2019 年逐步邁入發酵收割期。同時考量長期營運發展，公司也將持續布局國內外通路，建構一個長遠且高毛利率的營運模式。







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