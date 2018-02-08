中華電、威剛攜手布局AIoT技術應用

威剛 (3260-TW) 跨入人工智能 (AI) 領域再下一城，今 (8) 日宣布與中華電 (2498-TW) 簽訂共同開發 AI 應用技術合作意願書，雙方將聯手打造整合 AI 與物聯網 (IoT) 科技的智慧物聯 (AIoT) 生活，初期鎖定智慧建築、長照應用、政府社福三大面向為發展目標。

威剛指出，近年來在營運方面持續進行多角化布局，尤其是 AI 領域，更是將蓄積多時的研發創新優勢全數投入，除在去年同步發表兩款家用機器人，今年成功整合硬體、軟體、韌體、影像辨識、語音辨識、深化 AI 技術、雲端運算等 7 大技術。

威剛表示，因為可以快速且彈性的提供各領域業者量身訂作的客製化服務，嬴得跟中華電異業結盟的機會，雙方可發揮 1 加 1 大於 2 的加乘效益，搶攻 AIoT 新商機。

威剛董事長陳立白看好萬物皆可聯的願景，他強調，以威剛自建雲的優勢有效整合準確的大數據資源，加入 AI 特有的推論機制、語音辨識、語意分析、人臉識別、圖像與動態影像分析、及深度學習能力，可為所有企業營運帶來更實際的幫助與效益提升。

結合雙方長期累積的資通訊軟、硬體技術與通路優勢，威剛今日與中華電簽訂共同開發 AI 應用技術合作意願書，威剛指出，在 AIoT 的新技術推動下，將由傳統的硬體廠商成功轉型為軟、硬體整合服務供應商。

中華電表示，深耕物聯網產業，在智慧交通與農、工業的應用上，累計全台已超過 20 萬個物聯網裝置，與威剛合作智能應用，初期以智慧建築、長照應用、政府社福三大面向為發展目標，將共同推動機器人應用與物聯網平台發展，將人工智慧 (AI)＋物聯網 (IoT) 服務整合為 AIoT 解決方案，走入智慧家庭跟一般門市的應用場域，且邁向智慧城市。

威剛董事長陳立白，中華電數據分公司總經理馬宏燦今日代表兩家公司簽署合作意願書，雙方將合組團隊共同開發人工智能應用新技術及平台，加速實現智慧家庭、智慧城市、及智慧生活等目標。威剛開發的機器人及後續的 AI 相關服務也將藉由中華電遍布全國的通路，由 B2C 市場擴大至 B2B 領域。