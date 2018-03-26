美為何要求中國解禁洋垃圾進口？原來是這些人會失業

美國總統川普簽署「301 調查」備忘錄，要對中國價值高達 600 億美元的商品徵收懲罰性關稅後，當天，美國貿易代表在世界貿易組織 (WTO) 貨物貿易委員會上，要求中國取消「洋垃圾」進口禁令。

金融界援引路透社報導，在 3 月 23 日舉行的 WTO 貨物貿易委員會 (Council on Trade in Goods) 會議上，美方代表表示，中國對於可回收品的進口限制已經極大地中斷了全球廢金屬供應鏈的運轉，要求中國取消對「洋垃圾」的進口禁令。

2017 年 7 月 18 日，中國以「高污染」為由已下令禁止「洋垃圾」進口，包括分別是來自生活源的廢塑膠 (8 種)、未經分揀的廢紙 (1 種)、廢紡織品原料 (11 種) 和釩渣 (4 種) 等 4 大類 24 種。此一進口禁令已經從 2017 年 12 月 31 日起執行，到 2019 年年底前，逐步停止進口國內資源可以替代的固體廢物。

近 10 年來，中國平均每年進口固體廢物規模超過 5 億噸，成為世界上最大的固體廢物進口國之一。據海關總署 3 月 23 日公佈的資料顯示，中國 2 月廢金屬進口為 44 萬噸，其中廢銅為 13 萬噸、廢鋁為 12 萬噸。

在 3 月 23 日的 WTO 貨物貿易委員會會議上，美國代表指出，中國對於可回收品的進口限制已經極大地中斷了全球廢金屬供應鏈的運轉，廢金屬不是回收再利用，而是廢棄一途。明確提出要求中國立即取消進口禁令，修改目前的做法。並指控中國「洋垃圾」進口禁令有違 WTO 義務

中國代表表示，中國會考慮各國的態度，但每個國家都有處理廢品的責任。作為進口大國，中國須限制廢品進口，以維護國內環境。

美國代表則說，美方清楚中國環保方面的疑慮，但北京方面的做法似乎產生了與預期不同的反效果，而且規定變動太快，產業來不及調整。

根據美國廢棄金屬回收工業協會 (ISRI) 的統計，2016 年中國共從美國進口了價值 56 億美元的廢舊金屬製品，19 億美元的廢紙 (共計 1320 萬噸) 和 4.95 億美元的廢塑膠 (142 萬噸)。

如此巨大的出口額也催生出了一個龐大的產業鏈，美國有 15.5 萬個工作崗位都依賴於美國對中國的垃圾出口，這些工人平均年薪高達 7.6 萬美元，貢獻的稅收總計達 30 億美元。因此，ISRI 表示，中國的進口禁令會直接衝擊垃圾回收行業。

失去中國這一最大買家，不少美國垃圾回收公司努力尋找替代者。可沒有哪個國家能夠像中國市場那樣吸納如此大量的可回收垃圾。美國回收系統的工作人員承認，經常會在可回收廢紙的垃圾桶內發現玻璃瓶、油氈、手提包、甚至毛衣這樣的不可回收物。

以往，二次分揀工作都由中方完成，費時費力不說，還存在環保風險。有美國媒體報導，中國此次大幅提升固體廢物進口標準，將不可回收物在可回收物中的占比降低至 0.5%，這對美國回收業來說是「不可能完成的任務」。