英國：25年內根除塑膠垃圾 每個塑膠袋收5便士

英國首相梅伊 (Theresa May) 周四 (10 日) 宣布，英國計畫在 25 年內清除所有可避免的塑膠垃圾，作為推動環保長期計畫的一環。

《星島日報》報導，梅伊在演說中提案，表示政府將向每個膠袋徵收 5 便士的費用，並希望超市推出無塑膠的商品通道，也打算挹注更多資金支持塑膠創新。政府同時考慮修改稅制，以及對外帶容器等即用即棄塑膠產品課稅。

梅伊說，每年有 100 萬隻鳥及超過 10 萬隻海洋哺乳動物與烏龜，因誤食塑膠或被塑膠垃圾困住而死。在英吉利海峽捕獲的魚當中，每 3 隻就有 1 隻含有塑膠碎片。她說︰「這確實是我們時代嚴重的環境災難之一。」

不過，反對派領袖與環保人士隨即譴責這些提案，表示計畫不周，相當危險。國會第 4 大黨自由民主黨黨魁祈維信 (Vince Cable) 表示，英國應該「馬上清除所有可避免的塑膠垃圾，將目標訂在 2042 年完成，實在令人難以置信。

英國綠色和平組織的海洋活動資深人員艾奇也說，這些措施並不符合我們面臨的環境危機規模，認為整體塑膠計畫缺乏急切性、詳細計畫和力度。

與此同時，歐盟委員會負責預算的委員厄廷格周三在布魯塞爾表示，歐盟委員會擬對塑膠包裝徵稅，以減少環境污染和增加歐盟預算收入。他表示，對塑膠包裝徵稅的細節，比如是向消費者還是生產者徵稅以及稅率的確定等，目前仍在討論。

另據英國廣播公司 (BBC) 報導，英國每年運送約 50 萬噸塑膠廢料到大陸，但大陸現在禁止進口「洋垃圾」，這項垃圾貿易今年將終止。

英國回收協會表示，當地目前沒有足夠的能力解決大量的塑膠垃圾，中國這項禁令是一大打擊，但也是這個行業重要的轉折點。