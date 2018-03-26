大摩：恒指年底上看31500 短線A股優於港股

中美貿易戰一觸即發，今年初準確預測港股會出現顯著調整的摩根士丹利亞洲及新興市場股票策略部主管郭強盛（Jonathan Garner）認為，中美貿易關係緊張，全球利率向上，估值仍偏貴等 3 大利空消息下，港股未屆大手吸納時機。

香港經濟日報報到，郭強盛接受專訪時表示，中美貿易爭端的進展仍在預期之內，目前處於美國公佈徵稅進口商品名單的 15 天空窗期，暫時已知受影響行業包括航空，資訊技術及機械等，雖然汽車並非被徵稅的行業，但汽車零部件卻在名單之中，故對汽車及資訊科技概念股持審慎態度。

貿易戰幔拉開後，港股 23 日重挫 761 點，失守 100 天線。郭強盛指出，過去 2 個月港股走勢相當顛簸，暫時看不到改變的跡象，隨著貿易保護主義升溫，全球利率上揚，特別是美元拆息持續上升，大盤的下行風險較上行為大。

看不到市場短線有任何的利好消息。郭強盛表示，兩周前已預告中美貿易戰會是市場回調的風險之一，港股目前估值略高於歷史平均值，加上企業盈利前景惡化，短線市場氣氛較悲觀，但長線仍看好中港股市前景，維持恆指年底目標價 31500 點。

大摩歸納出最受貿易戰影響的 3 大主題股：其一是，大部分收入來自美國的企業；其次為，與美資公司就知識產權問題產生糾紛；第三是，從美資公司手上搶奪市佔率的中資企業。受影響企業料包括聯想集團，中芯國際，維珍妮等。

不過，郭強盛強調，美國徵稅名單披露後，財政部有 60 天作最後修訂，故要密切留意事態發展。

中資股方面，他短線看好 A 股勝於港股，除因 A 股的資訊科技股比重較低外，參與 A 股的國際機構投資者亦較少，故與全球股市的關聯度相對低，滬深 300 指數在本土投資者支持下，潛在上升空間將較 MSCI 中國指數更大。