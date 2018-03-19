分析師：市場已消化Fed升息消息 對港股影響有限

美國聯準會 (Fed) 將於台灣時間周四 (22 日) 凌晨議息，市場普遍料鐵定升息，因此反更關注新主席鮑威爾會後發表的言論，會否釋出今年餘下時間對升息次數等看法。此外，二十國集團 (G20) 財長峰會今 (19) 日舉行，貿易戰議題再成焦點，以及昨日傳人行副行長易綱獲提名接任成行長，外圍因素將左右港股本周走勢。

Fed 將於周二及周三 (20 日至 21 日) 舉行議息會議，並於周四 (22 日) 台灣時間凌晨 2 時公布議息結果，據 CME 期貨顯示，市場預期屆時升息機會高達 94.4%。大陸方面，據《華爾街日報》報導，易綱接任人行行長議案將在今 (19) 日上午舉行的人大全體會議上通過，亦將是市場焦點。

香港《明報》引述耀才證券研究部經理植耀輝表示，相比升息，鮑威爾會後言論會更受市場關心，「尤其是白宮新任經濟顧問庫德洛剛暗示升息步伐可能太快言論，會否左右鮑威爾對加息前景的看法，是大家較在意的」。

庫德洛上周曾強硬表示，希望美國經濟順其自然，希望 Fed「不要做得太過火」，似暗指 Fed 升息步伐。

分析師認為，市場已消化 Fed 本周宣佈升息 0.25% 消息，因此升息對港股的影響有限，恒指本周將狹幅上落，低點位於 31000 點，高點則在 31800-32200 點。

至於將在今天舉行 G20 財長峰會，各國財長將重申要避免不公平貿易。由於美國總統川普的關稅措施預定本周五 (23 日) 生效，峰會是否就貿易戰達成共識，或會否聯手對抗保護主義，目前市場仍在觀望；另上周外電引述知情人士透露，川普最快本周可能宣布針對 600 億美元中國進口商品的關稅，為貿易戰添上陰霾。

植耀輝表示，外圍多重消息固然隨時拖低本周大市，惟本周平保 (2318-HK)、吉利(0175-HK) 和騰訊 (0700-HK) 陸續公布業績，市場普遍預期有好表現，令大市走向難料，可能在 31000 點及 31800 點之間上落。

對於上周五 (16 日) 長和系主席李嘉誠宣布退休，植耀輝稱相信對長和系的股價影響不大，因為接班工作已準備多年，並預期短期集團的營運方向也不會改變，但長期則視乎新管理層的取向。李嘉誠仍留任為集團的資深顧問，他相信對該集團繼續有影響力。

上周五港股美國預託證券 (ADR) 表現，長和 (0001-HK) 折合港元收報 98.26 元，較香港跌 0.64%；滙控 (0005-HK) 和港交所 (0388-HK) 則較香港分別升 0.83%、1.58%。

新股江蘇創新環保新材料 (2116-HK) 公布申請主板上市，計劃發售 1.2 億股，招股價介乎 1 至 1.25 元，入場費為 2525.19 元，集資約 1.2 億至 1.5 億元，今日起至周四 (22 日) 中午公開認購，下周三 (28 日) 掛牌，東方融資為其獨家保薦人。集團執行董事及副總經理黃磊稱，與三大石化國企銷售合約將於 2021 年到期，每 4 年續約一次。