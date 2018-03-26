台股跌幅收斂新台幣早盤回升觸29.13

美國總統川普對中國大陸採取高風險性的貿易對抗後，美股持續重挫，台股今（26）日早盤續跌，但跌幅收斂，加上韓元止貶，新台幣兌美元早盤也止貶回升，並觸 29.13 元、升值 4 分，目前在 29.14 元震盪。

美股持續重挫，道瓊工業指數 23 日終場下跌 424.69 點，收在 23533.20 點；那斯達克指數下跌 174.01 點，收在 6992.668 點。台股今日也續跌，開盤跌 39.76 點，加權股價指數以 10783.57 點開出，目前在平盤震盪。

國際匯市部分，韓元一度回升至 1078 韓元兌 1 美元，目前在 1081.5 韓元兌 1 美元震盪，日圓則一度拉回至 105.05 日圓兌 1 美元，目前在 104.92 日圓兌 1 美元，人民幣兌美元中間價來到 6.3193 元，較前一交易日中間價 79 基點。

至於新台幣匯率，匯銀人士指出，在台股跌幅收斂及韓元止貶，新台幣兌美元早盤以 29.17 元平盤開出後，一度回貶至 29.179 元、貶值 0.9 分，但隨後止貶回升觸 29.13 元、升值 4 分，目前在 29.14 元震盪。

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