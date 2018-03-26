【統一證券】盤前分析－貿易戰風險未解，謹慎保守應對



◆盤勢分析

美國政府宣告美中貿易戰正式開打，使上周五台股及亞洲股市全線重挫，短期貿易戰風險逐步升高，恐使台股後勢不容過度樂觀。對台股行情觀察，分析如下：



第一、美國總統川普簽署備忘錄，將於 15 天內列出對中國徵收附加關稅的商品清單，並於 60 天內出台限制中國投資之措施；中國官媒新華社隨即重批美國此舉實為霸凌，商務部更公告將針對美國進口商品課徵關稅，以平衡利益損失；本次的貿易戰行動造成美股三大指數重挫，而美官方態度強硬，更不排除進一步針對影響甚鉅的電子終端產品提出關稅限制，此將使市場擔憂電子業產業秩序及獲利遭嚴重干擾，短期美股承壓。

第二、華爾街金融機構估計指出，若美國積極動用 301 條款，對中國製造商品全數課徵 20% 關稅，將使中國出口成長放緩至少 5.6%，並拖累中國實際 GDP 減少約 1%；在市場恐懼若此措施成真，中國官方可能進一步控制去槓桿政策進度，並採取擴張性財政政策應對衝擊，此對於股市負面影響巨大。在上證指數上周五因此重挫 3.39% 下，短線壓力仍然強烈，應保守看待。

第三、技術面觀察。上周五台股呈現跳空下挫的弱勢震盪格局，指數失守季線支撐，在 2/5 跳空缺口未能補足之下形成新一重套牢賣壓，且外資法人甫啟動調節動作，若貿易戰難以有效轉圜，指數恐延續弱勢震盪格局。

第四、上周五盤面觀察。板卡族群受虛擬貨幣趨勢仍熱，成為盤面普遍下挫中的少數強勢族群，撼訊、華擎、青雲、映泰均大漲超 4%。生技類股也相較大盤抗跌，製藥族群的康聯 - KY、安成藥、寶齡、美時、亞獅康 - KY 等均股價走揚超 2%。CPU 矽智財供應商晶心科受惠 AI 及 HPC 大趨勢，法人看好今年獲利雙位數成長，股價強勢漲停作收。

