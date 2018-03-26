【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析



◆貿易戰波及全球股市，台股盤中重挫逾 200 點

川普簽屬備忘錄，中美貿易戰增溫，波及全球股市，亞洲股市跟隨美股重挫，台股加權指數盤中大跌超過 247 點，收盤下跌逾 182 點。終場台指期下跌 256 點 (-2.32%)，逆價差 89.33 點，電子期下跌 13 點 (-2.81%)，逆價差 3.88 點，金融期下跌 24.8 點 (-2.02%)，逆價差 7.66 點，非金電期下跌 199 點 (-1.59%)，逆價差 121.61 點。台指期下跌，逆價差擴大，期貨空方力道增強。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單增加 561 口，淨空單部位 6437 口；投信淨空單增加 1419 口，淨空單部位 32506 口；外資淨多單減少 152 口，淨多單部位 45385 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線跳空開低，收長下影線黑 K 棒，指數跌破月均線與季均線，籌碼面部分，單日成交量能達 1460 億元，外資上市現貨賣超金額約 60.32 億元，期貨未平倉淨多單 45385 口，外資現貨多單、期貨多單同步減碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比由 1.38 變動到 1.21，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 11,200 點，賣權上移到 10,200 點，外資選擇權淨空單部位 18,934 口。

