【大慶證券】投顧盤前－美股續重挫  台股面臨半年線保衛戰



◆盤勢分析

美股四大指數周五再度重挫，主要原因仍在於中美貿易戰問題，由於中國宣布將對美國近 30 億美元商品增收進口關稅，在兩國並沒見到轉圜餘地前，導致市場短線恐慌程度加劇，此外，周五公布的經濟數據一好一壞，美國二月耐久財訂單增加 3.1%，創去年夏季以來最大升幅，二月新屋銷售較前月下降 0.6%，較去年同期增加 0.5%，年率為 61.8 萬棟，意外連三個月走弱。從近期國際情勢來看，川普持續以貿易戰來牽制其他國家，若一不小心擦槍走火，恐釀成全球貿易大戰，這也是為何美股連兩日大跌的主因，短線來說，由於此一問題為政治議題，因此在短時間內難以解決，對於股市將形成不確定因素，而美股在周五的走跌後，四大指數已經明顯轉弱，未來整理時間恐將拉長，對於亞股以及台股來說，本周也將成為一大變數，短線須留意外資可能撤出亞股的影響，美元、日圓、美債等為觀察焦點。

由於週四美國正式宣布針對來自中國的進口產品課徵約 500 億美元關稅，在貿易戰再起的狀況下，導致週五亞股全數走跌，其中主角中國上證指數跌幅逾 3%，而鄰國日本更高達 3.5%，台、韓、港股也隨之走軟，在短期狀況不明加上中國已經開始報復手段下，對於亞股衝擊再起，研判短線 2-3 天將持續反應此一影響，不過，若貿易戰相關議題不如市場預期嚴重，研判亞股就有機會於下半周展開反彈走勢。

台股早盤隨亞股開低，指數跳空跌破月、季線關卡，從技術面來看，由於短線 11100 點止中無法站穩，週五的向下跳空，就代表技術面已經轉弱，本周台股將會陷入盤整，以及半年線保衛戰，下檔支撐先觀察 2/21 日長紅低點 10599 點。從盤面來看大型權值股週五在外資的賣壓下相對走弱，中小型股表現反而亮眼，包括生技、被動元件、自動化、3D 感測、電動車等族群都有出現指標股開低走高的現象，對比到周四中小型股殺尾盤的走勢來看，代表短線內資並未撤守，未來仍有反彈可以期待，只是在國際情勢不穩下，短線漲多股可能有較大震盪的走勢，操作上切勿追高，在盤面仍趨震盪之際，應以展望佳、具有業績、法人進場且位階較低的類股操作為主。

