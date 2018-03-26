

◆盤勢分析

1. 上周五中美貿易戰效應延燒，投資市場恐慌氣氛升高，美股四大期指收盤同步重挫，跌幅介於 - 3.29~-1.77%。其中，與台股連動性高的美光重跌 7.99%、Nivdia 下跌 3.67%、FB 下跌 3.34%、特斯拉下跌 2.45%、蘋果下跌 2.32%；台積電 ADR 下跌 2.54%，台指期夜盤收跌 102 點，跌幅 0.95%。

2. 因川普簽署中國貿易的徵懲罰性關稅，美股重挫超過 2% 的影響，上周五晨間亞洲全面跳空低開，台股早盤開後震盪下跌，盤中最低下跌至 10,758 點，再度失守月、季線。但隨即指數逐漸回穩，終場跌幅收斂，收盤指數下跌 182.51 點，下跌 1.66%，收在 10,823 點，成交金額微減至 1,460.1 億元。OTC 指數連續兩日下挫，收盤下跌 1.87%。

3. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：指數跳空跌破月、季線，但 K 線收長下影線，多方仍有抵抗力道。

(2) 量能：上周五成交量微幅量縮，後續仍以價跌量縮、價漲量增為宜。

(3) 技術指標：9 日 KD 呈現死亡交叉，且周 KD 仍為偏多趨勢。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 105.94 億元；外資 - 60.32 億元、投信 - 6.93 億元、自營 - 38.69 億元。

4. 電子類股

顯示卡：受惠於挖礦與電競相關需求持續增溫，顯卡廠商 6150 撼訊擬將私募 2 千萬股，股價連續兩天上漲，再創波段新高；帶動二線主機板 3515 華擎、2399 映泰股價盤中震盪上揚。

5. 非電子類股

(1) 工具機：2049 上銀公布 2017 年 EPS9.77 元，創歷史次高水準，上周五全日維持紅盤；同業 1597 直得市場樂觀預期今年 EPS 將由 6 元起跳，盤中股價一度接近漲停。

(2) 百貨：2911 麗嬰房公布 17 年 EPS 2.08 元，終止連續四年的虧損，公司將配息 0.5 元，股價強勢走高近 5%；同族群 2915 潤泰新早盤資金進入，尾盤量出收高。

(3) 生技醫材：醫材大廠 4103 百略挾被購併題材，追價買盤積極，股價站上近期新高。此外，4144 康聯 - KY 去年每股盈餘 3.2 元，擬配息 1 元，近日股價一路竄高，收盤漲停站上一年新高；帶動 1781 合世爆量漲停。

6. 短線國際股市因貿易戰事件消息呈現重挫，預期周一台股面臨恐慌的賣壓，但在前波低點 10,650 點附近應有支撐力道，個股不宜再殺低，觀察尾盤是否能收腳。操作上，建議靜待指數待量縮回穩，偏多操作基本面佳具題材的個股為主。

7. 重點訊息：

(1) 人工智慧（AI）當道，智慧手機廠紛紛強調手機的 AI 功能，華為本周推出的 P20 以「看見更多 AI」標語為主打；OPPO 的 R15 新旗艦機，也傳出將具 AI 智慧美顏效果，有望帶動兩款新機供應鏈出貨，並為同是 AI 概念股的 2330 台積電、2454 聯發科等帶來新題材。

(2) 據統計，上周外資、投信、自營商雖賣超台股 122 億元，但逆勢買進包括台塑、世紀鋼、信昌電、南亞科、聯強等抗通膨、高股息及漲價循環等大題材股，躍居避險投資焦點。其中次產業分布上，除塑化股的南亞、台塑，被動元件的信昌電、美磊，另有 DRAM 廠南亞科、電子通路廠聯強及金融股華南金等。由於貿易戰的實際衝擊尚未釐清，市場預期包括自動化、面板及半導體類股等，將有可能是法人調節的焦點。

