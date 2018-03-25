中國會減少購美債？駐美大使這樣回答

摘要：當媒體問及中國會不會考慮減少購買美國公債，崔天凱大使回答：「我們在研究所有選擇。那就是為什麼我們認為，任何單邊保護主義行動都將傷害所有人，包括美國自身。」

首發於 23 點 19 分，更新市場反應、中國持美債近況及分析。

23 日本周五，在接受彭博社採訪時，當問及中國會不會考慮減少購買美國公債，中國駐美國大使崔天凱回答：

「我們在研究所有選擇。那就是為什麼我們認為，任何單邊保護主義行動都將傷害所有人，包括美國自身。 它肯定會傷害美國中產階級的日常生活、美國企業和金融市場。 」

彭博報導認為，中國展示了必要時放緩購買美國公債的意願。

此後美股明顯回落。北京時間臨近 24 日零點，道指跌超 100 點，標普 500 和納指分別跌 0.6% 和將近 0.9%。

10 年期美國公債殖利率略有下跌。

美國時間本周四，川普簽署備忘錄，指示對進口中國商品徵收 25% 的關稅。現代鐵路，新能源汽車和高科技等 1300 個產品類別將受到關稅影響。川普稱，加征關稅商品總值可能最高 600 億美元。

北京時間周五一早，中國商務部發布針對美國進口鋼鐵和鋁產品 232 措施的中止減讓產品清單並徵求公眾意見，擬對自美進口部分產品加征關稅，以平衡因美國對進口鋼鐵和鋁產品加征關稅給中方利益造成的損失。

首創證券首席宏觀分析師張一分析稱，中國商務部的上述措施更多是象徵性的反應，以安撫國內情緒。中國更有可能通過擴大服務業准入、加大知識產權保護等措施釋放更多善意。而一旦美國依舊不回應中國的善意，採取進一步貿易壁壘乃至其他方面遏制，不排除中方切實做出針鋒相對的反制政策，儘管這種反制政策可能影響經濟增長。

華爾街見聞主編精選文章《貿易戰局勢會顯著升級嗎？川普究竟圖什麼？》還提到，交銀國際董事總經理洪灝預計，中國回應的武器包括採取針鋒相對的關稅，比如可能會對美國農產品進口徵收關稅；干預美國公司在中國的營運；甚至減少中國對美國公債的投資等。

值得一提的是，本月美國財政部公布的數據顯示，今年 1 月中國持有的美國公債環比下降 167 億美元，降至 1.1682 兆美元，雖然仍是美國最大海外債主，但持倉規模創去年 7 月以來新低。

以下美國財政部 TIC 報告截圖展示了 2017 年 1 月至 2018 年 1 月主要國家地區每月持有美債規模，單位為 10 億美元。

去年全年，中國累計增持美債規模達到 1265 億美元，創 2010 年來最大增幅。但由於今年年初美債價格重挫，且川普政府貿易戰威脅上升，年初彭博社曾傳出中國考慮暫緩增持美債的消息。中國國家外匯管理局新聞發言人此後回應稱，「該消息有可能引用了錯誤的資訊來源，也有可能是一條假消息。」

1 月中國持美債數據公布後，華爾街見聞文章指出，幾乎沒有債券交易員真的預期中國或日本會突然大量拋售美債。畢竟，中日的持有量非常龐大，以至於任何報復舉動都可能「搬起石頭砸自己的腳」。（更多分析，詳見《中美繼續「交火」：最敏感的中國美債持倉創六個月新低》）

『新聞來源／華爾街見聞』