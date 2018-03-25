WTA／謝淑薇不敵前球后女單、雙都出局

我國女單一姊、世界排名第 61 的謝淑薇，今 (25) 日在男女共站大賽、總獎金 797 萬美元 (約 2.31 億台幣) 的邁阿密網球賽，單打 32 強遭遇前世界球后、現世界第 6 的法國 K. Pliskova，兩人鏖戰 2 小時 25 分鐘後，謝淑薇以 4:6、6:1、6:7(4)落敗。

兩人生涯首度交鋒，首盤一開局，謝淑薇第 1 個發球局就被破發，第 5 局再次被破發，一度以 1:5 落後，好在第 8 局成功回破，再連趕 3 局，可惜第 10 局對手發球局無緣再次破發，謝淑薇讓出首盤。

次盤，謝淑薇逐漸掌握對手節奏，破了對手第 1 個發球局，連下 3 局，對手保住第 4 局後，謝淑薇再次於第 6 局破發，搶回第二盤。

決勝盤，雙方攻勢拉鋸多次打到「丟士」才分出勝負，謝淑薇在第 8 局被破發，不過下局馬上回破，保住第 10 局後成功扳平成 5:5，雙方僵持到「搶七」，謝淑薇在 1:5 落後時連追回 3 分，可惜對手率先拿到 4:6 的賽末點，最終謝淑薇失守無緣 16 強。

女雙部分，謝淑薇和羅馬尼亞好手 M.Niculescu 合拍，昨首輪以 5:7、2:6 不敵烏克蘭、塞爾維亞聯軍 K.Bondarenko/A.Krunic 止步 32 強，無緣在次輪交手詹家姊妹詹詠然 / 詹皓晴。

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