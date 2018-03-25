花蓮強震後失蹤46天雲翠大樓主委和「貓兒子」團聚了

今年 2 月 6 日深夜花蓮發生規模 6.0 的強震，雲門翠堤大樓在地震中傾斜，造成嚴重傷亡，大樓管委會主委林葳養了 10 多年的貓「喵喵」也在震災中失蹤。時隔一個多月，有民眾在臉書 po 文表示找到一隻貓咪，正好被林葳家人發現，終於將「喵喵」找回來。

「有人遺失貓咪嗎？」網友在「花蓮人」社團中 po 文指出， 22 日發現一隻已結紮的公貓，身體虛弱，希望能找到貓咪的主人。 po 文正好被林葳的家人看見，認出貓咪就是震災後走失的「喵喵」，立即聯繫網友將貓領回，由於「喵喵」在外流浪了一個多月，身體有些虛弱，因此家人先將牠送到寵物醫院檢查、打營養針。

飼養 10 多年、如同兒子般的「喵喵」失蹤，林葳既難過又著急，她日前更將臉書的大頭照換成跟「喵喵」的合照，表示想「紀念我們 10 年的緣分」，如今順利找回「喵喵」，她也感謝原 po 和所有幫忙集氣的網友。

原 po 透露，「喵喵」是在雲翠大樓附近的廟被發現的，這樣的好消息也讓網友相當開心，紛紛留言「歷劫歸來的喵星人... 終於找到家人，真是令人感動」、「聽到這種消息眼淚都快掉下來了」、「好感動，好深的緣分」、「真的好感動！一家人終於可以團圓了」。

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