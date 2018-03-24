中美貿易戰恐殃及台商大陸供應鏈

美中近期恐將出現貿易大戰，但行政院長賴清德說可刺激台商鮭魚回台投資，中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授龐建國 23 日接受《NOWnews 今日新聞》訪問表示，賴清德的講法空泛、草率，台商產品身為大陸供應鏈一環，必然後到重大影響。

美國總統川普日前宣布對部分中國大陸商品加徵關稅，但中國大陸方面反擊，稱不希望與美國或任何國家進行貿易戰，但也不害怕，對於有意打貿易戰的人，一定會反擊，一定會報復。

龐建國說，美中貿易大戰若爆發，因為美國、大陸貿易額、GDP 都大，即便兩敗俱傷，但誰傷得比較重，還要看雙方接下來的策略作為，但是台商身為大陸產品供應鏈一部分，需要輸出到大陸後再出口美國，影響自然會比較大，接下來必須觀察的是中美貿易戰受限制的產品，那些會影響到台商。

美中貿易戰對台商經營恐有影響，行政院長賴清德在總質詢卻回應可以吸影台商鮭魚洄流投資台灣。龐建國則說，即便台商回到台灣投資，但除非可以將產品直接賣往美國，否則台商是大陸供應鏈的一環，除非原來的供應鏈有非常大的變化，例如出先中大天災等，才有可能出現上述情況。

龐建國指出，台灣的產品不經過大陸，有沒有辦法進入美國，台灣產品不經過大陸供應鏈經便銷往美國，這類的產品並不多，所以他認為賴清德的回應是空泛與草率。

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