恒大健康(00708-HK)29.6億元競得南京3宗地塊國有建設用地使用權

恒大健康(00708-HK)公布，于2018年3月23日，通過其附屬公司競得江蘇省南京市六合區2018年甯網挂(第02号)NO.2018G12号(醫療衛生用地、商服用地、老年公寓用地、二類居住用地)、NO.2018G13号(老年公寓用地、商服用地、商住混合用地、娛樂康體用地、二類居住用地、基層社區中心用地)、NO.2018G14号(商服用地、二類居住用地)地塊國有建設用地使用權，總代價為人民币29.6億元。
該等地塊總面積為566,957平方米。其中NO.2018G12号地塊淨用地面積為242,674.97平方米，綜合容積率1.43，地上建築面積約347,025.2平方米，土地使用年限住宅70年、商業40年、醫院50年；NO.2018G13号地塊淨用地面積為212,951.50平方米，綜合容積率1.5，地上建築面積約319,427.25平方米，土地使用年限住宅70年、商業40年；NO.2018G14号地塊淨用地面積為111,330.65平方米，綜合容積率1.4，地上建築面積約155,862.9平方米，土地使用年限住宅70年、商業40年。
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