商務部：已做好充分全面準備 一旦中方利益受損將堅決出手

新華社3月23日消息，商務部條法司司長陳福利23日表示，美國301調查無視世貿規則，無視中國實際，無視中美經貿關系互利共赢的本質。我們已做好充分、全面準備，將密切關注進展，認真評估，一旦中方利益受損，中國將堅決出手。

美東時間3月22日，美國總統特朗普簽署備忘錄，基于美貿易代表辦公室公布的對華301調查報告，指令有關部門對華采取限制措施。

“美國依據其國内法對中國發起貿易調查，并對中國采取限制措施，這是典型的單邊主義和貿易保護主義行徑。”陳福利說，美國301調查無視世貿規則，也違反了1994年美國總統向國會提交的《行政行動聲明》。

陳福利表示，改革開放以來，中國堅定地推進市場化改革、擴大投資準入、加強知識産權保護，取得的成效有目共睹。美國無視中國實際情況，無視中美多年來加強經貿合作和知識産權對話的努力，出于國内政治需要對中國提出指責，是不客觀的，是完全站不住腳的。

中美兩國建交快40年，雙邊經貿關系越來越緊密。商務部數據顯示，2017年，中美雙邊貨物貿易5800億美元，增長232倍;服務貿易1200億美元;雙向投資累計超過2300億美元。

“美方選擇發起單邊調查并對中國采取限制措施，開了一個非常惡劣的先例，不利于中方利益，不利于美方利益，不利于全球利益。”他說，我們將密切關注進展，認真評估，一旦中方利益受損，中國將堅決出手。

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