【華冠投顧】301條款正式上路、下周尋求買點下注

鍾騏遠 分析師

川普正式下令對中國課徵關稅，而未來 15 日之內，將陸續公佈產品清單，而市場預期「貿易規模」將來到 600 億元。股市受到衝擊大跌 200 多點，雖尾盤拉到不到 200 點，但是三大法人賣超金額達到百億之上，顯見後續市場上漲力道大幅度轉弱，而權值股將首當其衝。現階段而言，不建議立即進場搶貨，因為是山芋燙手還是好貨便宜，目前尚未得知。就今天的盤勢來看。低檔區仍見買盤承接，而高價股仍有投機買盤，特別是被動元件仍在高檔，由此可見，今晚美股的表現，將主導下周的盤勢變化。

美國的關稅措施，並不只是單純的經濟問題，其中有絕大部份具有戰略意涵，其主要內容如下：

1. 增加關稅：先前美國貿易代表處曾提過，未來將針對航空、資訊、電信和機械，課徵 25% 的關稅。而在昨天川普的命令確定之後，這些產業將可能成為「清單」中的主要項目。

2. 經 WTO 解決爭端：明確指示美國貿易代表處，在 WTO 組織中，爭取解決中國對於技術專利的岐視性做法，包括非市場力量干預、限制技術專利許可等。

3. 投資限制：限制中資投資美國企業，以防止技術和專利因被投資而外洩。

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